奇力新、凱美 雙方子公司互相轉讓股權

國巨集團關聯企業電感元件廠奇力新和鋁電容廠凱美，宣布以現金對價進行子公司股權轉讓，奇力新將取得凱美子公司帛漢100%股權，凱美將取得奇力新子公司旺詮100％股權。預定2021年1月底前完成交割程序。

奇力新和凱美23日晚間舉行重大訊息說明會，奇力新總經理郭耀井和凱美總經理張維祖親自出席。

凱美代理發言人趙惠娟指出，奇力新與凱美23日分別召開董事會，通過以現金為對價的子公司股權轉讓案，奇力新預計以每單位價格約44.92元、總計新台幣28億元取得凱美子公司帛漢100％股權；凱美將以每單位價格60.48元、總計新台幣50億元取得奇力新子公司旺詮100％股權。雙方預定2021年1月底前完成交割程序。

趙惠娟指出，奇力新與凱美近年來積極透過併購方式，擴大營運版圖，之後管理審視各事業體運作情況，雙方認知聚焦核心技術，有效提升企業競爭力，資源整合再聚焦將是雙方公司發展重點。

奇力新目標朝向全球第一大電感供應商邁進，帛漢專注網路變壓器繞線技術開發生產，未來奇力新將帛漢納入旗下後，可有效整合繞線技術研發資源，並擴大製造生產規模，提供客戶完整解決方案。

另一方面，凱美具有標準型大量生產與即時性製造管理能力，與旺詮產品應用和特性相輔相成，兩者結合可讓銷售通路和生產管理最佳化，並擴大營運規模。

凱美指出，未來股權交割完成後，即喪失對帛漢控制力；奇力新也指出未來股權交割完成後，即喪失對旺詮控制力。

根據公告，被動元件大廠國巨是奇力新具重大影響的投資者，國巨直間接持股比重約11.75%；國巨也是凱美的主要股東，直間接持股比重約7.32%。

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