12月23日一分鐘強弱勢股
12月23日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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佳凌(4976)
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10
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Apple Car提前發表，身為Velodyne最大鏡頭供應商行情爆發
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撼訊(6150)
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10
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受惠顯卡換機潮、加密貨幣挖礦潮，料Q4維穩獲利、全年轉盈
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元晶(6443)
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10
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太陽能重獲資金青睞，沉寂一段時日後，綠能概念股多點開花
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全球傳動(4540)
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9.98
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股價終結連3日疲態，買盤簇擁下拉長紅K、再創波段新高
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陽明(2609)
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9.97
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海運報價處高檔、至少至明年Q1，全年獲利可望轉虧為盈
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茂迪(6244)
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9.97
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國內用電大戶條款上路在即+美國太陽能股大漲，類股同歡
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耀登(3138)
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9.96
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5G需求起飛，訂單能見度高，明年展望樂觀，大幅成長可期
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安集(6477)
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9.95
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市場看好明年業績維持成長，太陽能股齊轉強、一吐悶氣
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泰金寶-DR(9105)
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9.95
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資金流竄，整理近2個月、股價低基期的DR股趁勢再起
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第一銅(2009)
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9.92
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期銅續漲，無畏外資近日賣多買少，股價重啟漲勢、拉長紅K
製表：方歆婷
12月23日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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南六(6504)
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6.98
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本土案例再現、防疫警戒再升溫，惟短線激情後漲勢壓回
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瑞基(4171)
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6.12
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外資連2賣，昨擴大至124張；季、月線持續走低壓力大
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申豐(6582)
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5.76
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外資近日多站賣方；半年線壓力沉，長黑K陷短均糾結區
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杏輝(1734)
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5.65
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季線趨勢持續向下，股價突破後賣壓大舉出籠、回測月線
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生華科(6492)
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5.22
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外資小賣52張；股價持續狹幅盤整；短黑K陷短均糾結區
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南帝(2108)
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5.08
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股價終結連5紅，賣壓小幅調節，股價吞長黑K、回測季線
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圓剛(2417)
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4.85
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外資日前轉賣1,935張、現鬆動跡象；股價昨創波段新低
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熱映(3373)
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4.61
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防疫短線大漲後又壓回，季線得而復失；外資轉賣580張
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寶齡富錦(1760)
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4.5
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外資近日多站賣方，昨賣壓出籠；月、季、半年線趨勢向下
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高端疫苗(6547)
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4.47
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短均線趨平，半年線有下彎之虞，月線有壓，苦吞長黑K
製表：方歆婷
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