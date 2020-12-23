12月23日一分鐘強弱勢股

12月23日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

佳凌(4976)

10

Apple Car提前發表，身為Velodyne最大鏡頭供應商行情爆發

撼訊(6150)

10

受惠顯卡換機潮、加密貨幣挖礦潮，料Q4維穩獲利、全年轉盈

元晶(6443)

10

太陽能重獲資金青睞，沉寂一段時日後，綠能概念股多點開花

全球傳動(4540)

9.98

股價終結連3日疲態，買盤簇擁下拉長紅K、再創波段新高

陽明(2609)

9.97

海運報價處高檔、至少至明年Q1，全年獲利可望轉虧為盈

茂迪(6244)

9.97

國內用電大戶條款上路在即+美國太陽能股大漲，類股同歡

耀登(3138)

9.96

5G需求起飛，訂單能見度高，明年展望樂觀，大幅成長可期

安集(6477)

9.95

市場看好明年業績維持成長，太陽能股齊轉強、一吐悶氣

泰金寶-DR(9105)

9.95

資金流竄，整理近2個月、股價低基期的DR股趁勢再起

第一銅(2009)

9.92

期銅續漲，無畏外資近日賣多買少，股價重啟漲勢、拉長紅K

製表：方歆婷

12月23日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

南六(6504)

 6.98

本土案例再現、防疫警戒再升溫，惟短線激情後漲勢壓回

瑞基(4171)

 6.12

外資連2賣，昨擴大至124張；季、月線持續走低壓力大

申豐(6582)

 5.76

外資近日多站賣方；半年線壓力沉，長黑K陷短均糾結區

杏輝(1734)

 5.65

季線趨勢持續向下，股價突破後賣壓大舉出籠、回測月線

生華科(6492)

 5.22

外資小賣52張；股價持續狹幅盤整；短黑K陷短均糾結區

南帝(2108)

 5.08

股價終結連5紅，賣壓小幅調節，股價吞長黑K、回測季線

圓剛(2417)

 4.85

外資日前轉賣1,935張、現鬆動跡象；股價昨創波段新低

熱映(3373)

 4.61

防疫短線大漲後又壓回，季線得而復失；外資轉賣580張

寶齡富錦(1760)

 4.5

外資近日多站賣方，昨賣壓出籠；月、季、半年線趨勢向下

高端疫苗(6547)

 4.47

短均線趨平，半年線有下彎之虞，月線有壓，苦吞長黑K

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組