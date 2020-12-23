外資買超6億 作帳鴨子伐水 台股守穩月線

台股回測月線後反彈 收復14200點關卡

市場憂心疫情捲土再來，加上跨年將至，台股今天量縮整理，開高走低，回測月線關卡後反彈，受制於5日線壓力，終場上漲45.63點，收在14223.09點。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒令人憂心，加上經濟數據令人失望，壓過美國國會通過振興案的利多，美股道瓊和標普指數收低，但那斯達克指數在蘋果公司股價推升下收在新高。

台股今天開高走低後反彈，低點來至14134.87點，回測月線關卡14141點附近，高點來到14247.79點，受制於5日線14258.88點反壓區。

台股加權股價指數終場上漲45.63點，收在14223.09點，漲幅0.32%，成交值2195.72億元。

鴻海成立電動車開放平台聯盟「MIH聯盟」，法人看好強茂、台半等二極體大廠有望間接切入，強茂盤中股價飆漲停，終場收46.9元，上漲約7.5%；台半上漲5.33%，收55.3元。

台積電今天股價平盤，收509元；鴻海上漲1.1元，收88.8元，漲幅1.25%；聯發科上漲17元，收720元，漲幅2.42%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天呈現量縮整理走勢，早盤走低回測月線後反彈，但過程中受制於5日線壓力，漲勢收斂，以櫃買指數表現較強，顯示投資人憂心疫情恐捲土再來，買盤信心觀望，但擁基本面、原物料漲價題材的個股仍有表現機會，預料台股將持續區間整理。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.51%、食品股跌0.15%、塑化股跌0.36%、紡織股漲0.47%、機電股漲0.53%、造紙股漲1.39%、營建股漲0.26%、金融股跌0.23%。

委買張數1597萬3143張，委賣張數1206萬6364張，成交張數769萬3779張。

收盤時上漲598家，下跌264家，持平96家。

成交量前5名個股為群創、中石化、長榮、富邦VIX、陽明。

漲幅前5名個股為中福、華興、高興昌、佳凌、毛寶。

跌幅前5名個股為旭富、隴華、誠創、凱羿-KY、千興。

（中央社）

三大法人賣超台股4.87億元

台股今天漲45.63點，收在14223.09點，成交值新台幣2195.72億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超新台幣4.87億元。

自營商賣超4.85億元，投信賣超6.85億元，外資及陸資買超6.83億元。

（中央社）

《盤後解析》電子、航運、鋼鐵三足鼎立 台股收上14200點

美股那斯達克指數在蘋果的帶領下再登歷史新高峰。台積電(2330)今股價回穩，早盤雙D族群的TFT面板友達(2409)、群創(3481)，以及DRAM股南亞科(2408)等電子股聚人氣，台股早盤電子撐盤，中場後，航運、鋼鐵股再度轉強，指標股第二戰隊的陽明(2609)、中鴻(2014)上攻。台股收高45點至14223點；成交值降至2195億元。

美國國會終於通過新一輪紓困振興措施，但美國投資人對英國的變異新冠病毒感到擔憂，以及最新公布的經濟數據令人失望，周二美股道瓊指數收黑，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.67%至+0.51%，其中那斯達克指數表現最強，台積電ADR下跌0.85%，聯電ADR下跌3.09%，APPLE上漲2.85%。

投審會昨(22)日通過台積電在美國亞利桑那州鳳凰城設置一座12吋晶圓廠的投資案，此晶圓廠預計2024年上半年開始生產5奈米製程產品，以就近滿足北美市場對於先進製程的強勁需求。台積電今早開低1元為508元，隨後回到平盤並一度翻紅，股價收平。

蘋概相關之股王大立光(3008)、組裝廠鴻海(2317)股價反彈，加上TFT面板友達、群創上漲，以及DRAM的南亞科(2408)、威剛(3260)等股走漲，電子股指數小漲支撐台股。此外，美國太陽能股大漲，今早包括茂迪(6244)、元晶(6443)等股亦上漲。被動元件的國巨(2327)、華新科(2492)早盤亦上漲。

反之，昨日尾盤大漲的防疫概念股南六(6504)等今早開高後震盪。

中場後，航運的長榮(2603)、陽明、萬海(2615)等群起上攻，鋼鐵股的中鴻也轉強；傳產兩大多頭族群不畏昨天大跌，今日再度展現攻擊力道，顯示資金仍充沛，買盤不縮手。

全球疫情再起，台灣再度出現本土型案例，也拖累台股周二呈現帶量下殺，指數跌破10日線，但台幣今早持續強勢，有利資金行情持續。台股目前內資控盤，中小型具題材個股仍多有表現。

台股在耶誕節前，外資買盤降溫，台積電等大型股熄火，使得今日量縮，未能站回短期均線，但內資仍點火特定個股，以及電子、航運、鋼鐵股仍各自有表現，多頭火苗未熄，月線及14000點有守。

（ 時報資訊 沈培華）