疫苗阻病毒 集團作帳表態 台股返14,200

由於輝瑞等4大藥廠公開宣示，表示新冠疫苗也可進化，有信心可阻絕變種病毒株，使包括台股在內亞洲地區主要股市周三普遍跌深反彈。

台股23日開高震盪走高，在陽明、國巨、萬海、鴻海、聯發科、亞德客-KY與南電等集團股，被法人表態作帳，奮勇衝高；而航運、鋼鐵、MOSFET、PCB載板、被動元件、矽晶圓、太陽能、LED及二極體等具題材族群，也持穩輪動攻堅下，使短多信心逐漸回神，集中交易市場加權股價指數終場上漲45.63點，收復14,200點，報14,223.09點，漲幅0.32%，成交2,195.73億元。

盤中反彈最高點一度來到14,247點，曾收復10日線，不過，尾盤未能一鼓作氣站上去，反而是漲幅收歛，使10日線得而復失；不過，大盤最低點也一度觸及14,134點，曾失守月線14,140點，但逢低布局買氣大有人在，使月線失而復得，使該關卡在短期低檔的支撐韌性再度獲得印証。

周三力挺多方的重量級權值股，包括南亞科、鴻海、聯電、廣達、國巨、友達、群創、聯發科、台達電、股王大立光、長榮與和碩等。

表現相對疲軟者，包括國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、中華電、中鋼、長榮航、華航、日月光投控、仁寶、台塑四寶、台泥、亞泥、遠東新、統一、台灣大、台玻、玉山金及元大金等，也是盤勢上檔承壓主因。

櫃買市場方面，短線走勢與昨恰相反，周二是生技類股指數獨紅，今則獨垂淚，拉回整理，相對周二收黑的電子、電機、紡纖、化學、鋼鐵、營建、航運與觀光等族群，周三悉數收紅，使盤勢開高之後欲小不易，終場指數上漲0.95%，報179.45點，成交501.04億元。

亞股方面，今除泰國與印尼兩市場，目前暫報小挫外，餘日本、南韓、澳洲、大陸深滬兩市、香港、新加坡、印度、越南及菲律賓等，都暫報紅光滿面。

美股盤後電子盤方面，受制美國現任總統川普表態，除非增加振興金援，否則他將拒絕簽發國會通過的9千億美元紓困金，消息面使道瓊期等4大期指，現階段暫報下挫，但跌幅相對有限。

業內人士指出，大盤今回測月線支撐再度獲認同，顯示官股、公營法人等國家隊大咖逢低護盤意願仍濃厚，對激勵年底前作帳的內資法人、集團股等具正向。

另外，包括貨櫃航運、散裝航運、面板、MOSFET、晶圓代工、工業用紙、鋼品等原物料報價，短期欲小不易，使主力群著墨題材股仍暫無後顧之憂，台股後市不必過分看淡。

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