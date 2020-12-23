運輸類股重新領航 32檔亮燈同慶

台股今（23日）加權股價指數收盤報14,238.85點，漲61.39點，漲幅0.43％，成交量為2,061.86億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計中福、高興昌、撼訊、茂迪等32檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅前24名皆為漲停，華興（6164）、毛寶（1732）、高興昌（2008）、佳凌（4976）、中福（1435）、元晶（6443）、全球（4540）、陽明（2609）、耀登（3138）、安集（6477）、泰金寶-DR（9105）、聚亨（2022）、美德醫療-DR（9103）、第一銅（2009）、合勤控（3704）、天鈺（4961）、環科（2413）、海光（2038）、達能（3686）、越南控-DR（9110）、晟銘電（3013）、天瀚（6225）、精熙-DR（9188）。

今日有13檔個股超過5％跌幅，除了旭富（4119）連跌停3日，跌幅前10名尚有隴華（2424）、凱羿-KY（2939）、千興（2025）、華上（6289）、南六（6504）、ABC-KY（6598）、申豐（6582）、杏輝（1734）。

上市成交量前10名個股為群創（3481）、中石化（1314）、長榮（2603）、陽明（2609）、華航（2610）、大同（2371）、聯電（2303）、友達（2409）、華邦電（2344）、中鴻（2014）。

上櫃有41檔5％以上漲幅，前10名依序為撼訊（6150）、茂迪（6244）、合邦（6103）、天剛（5310）、保銳（8093）、金居（8358）、建舜電（3322）、亞信（3169）以上為漲停，其餘還有天宇（8171）及方土昶（6265）。

今日上櫃有14檔股票有4％以上的跌幅，跌幅前10名依序為瑞基（4171）、富驛-KY（2724）、精湛（2070）、生華科（6492）、艾華（6204）、杏國（4192）、易威（1799）、精確（3162）、熱映（3373）、永昕（4726）。

上櫃成交量前10名為驊訊（6237）、金居（8358）、合晶（6182）、茂迪（6244）、中美晶（5483）、日盛金（5820）、精材（3374）、台半（5425）、元太（8069）、漢磊（3707）。

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