上市、櫃企業營運快報

今（12/23）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.市調機構統計，台灣11月的手機市場出貨量達62萬台，蘋果靠著iPhone 12全系列熱銷，繼續稱霸台灣市場，銷售量占5成以上，銷售額市占更拿下台灣近8成的江山。

2.今年下半年全台不動產買氣明顯回溫，其中北部蛋白區因基期較低，最有明顯成長，根據全國不動產五股成泰店統計，受惠台商資金回流與興建廠辦需求，加上塭仔圳市地重劃欲拆遷的7000間工廠積極尋找遷移廠辦新標的。

五股廠房5年來租金不但漲1倍，工業土地價格也成長1倍。而廠辦遷徙帶來工作機會與居住需求，帶動五股住宅成交量增加5成，不過目前住宅單價仍未有明顯漲幅，持平的2字頭房價仍相當適合首購族進場。

3.一向斯文有禮的金管會主委黃天牧「暴怒了」。立委高嘉瑜23日在財委會上指控，金管會火速通過富邦金控公開收購日盛金控，是在「護航」之前放行陸資投資日盛金，希望藉公開收購「船過水無痕」。

黃天牧罕見的動怒且音量大增，咆嘯：「我不同意護航這兩個字，請妳收回，我要維護金管會的名譽，我們沒有護航」。

4.台塑生醫搶攻新能源商機，23日宣布，電網用「大功率鋰鐵儲能貨櫃」正式上線，這是台塑企業繼石化塑膠紡纖電子生技醫療產業發展外，另一個重要的里程碑！

台塑生醫董事長王瑞瑜自2008年推動新能源發展，除成立台塑鋰鐵科技公司，生產鋰鐵電池最關鍵的鋰鐵材料外，亦推動台塑生醫建立鋰鐵電池技術，全力規劃新能源市場佈局。

5.傳動系統元件大廠直得科技獲准上櫃轉上市，23日以86.3元掛牌交易。直得科技董事長陳麗芬表示，直得今年營運優於去年，明年營運成長主要動能來自半導體及5G相關產業，醫療產業維持成長、工具機產業落底後漸有起色，需求逐漸回溫，明年營運會比今年樂觀。

6.特力（2908）HOLA和樂聯名再推新作，首度攜手全球第一飲料品牌「可口可樂」推出聯名寢具家用潮品，復古紅、黑與可口可樂LOGO成為過年收藏好品。將自25日於全台HOLA、HOLA petite門市與特力購物網開賣。

7.送走多事的2020年、迎接全新的2021年到來，秋紅谷景觀生態公園附屬設施營運單位-魚可文創團隊，在2020年終最後一個周末（12月26日~27日）假期，將於園區內舉辦「創生市集」及「星之影院」，作為場館開幕前的暖身活動，以活化整體園區與周邊環境，為日後「心之谷教育園區」的營運揭開序幕！

8.Pubu公佈2020閱讀排行及趨勢報告，自我提升與宅閱讀為主宰眼球經濟的兩大趨勢，自我提升族群關注投資理財、體態鍛鍊、自我成長，宅閱讀族群則以長篇系列小說為主。

在自我成長類別，《原子習慣》依然居年度暢銷榜首，《超速學習》也受歡迎；在投資理財部分，《我畢業五年，用ETF賺到400萬》、《主力的思維》等書上榜；在運動健身類別，《自主健身全攻略》、《吃出腹肌》、《把私人教練帶回家》的入榜，代表現代人面對疫情壓力對自我體態維持的策略。