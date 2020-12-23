今日焦點股 重點摘要

今（12/23）日熱門焦點股如下：

（1）浩鼎(4174)擬引進策略夥伴擴大能量，旗下的OBI-822有機會在2021年有進展，今日股價開高走高，一度衝上漲停板147元，隨後雖遭打開，但漲幅仍在8%以上。

浩鼎主動式免疫療法抗癌新藥OBI-822，在今年中更改臨床試驗計畫書後，除了已有的醫學中心外，歐盟和中國大陸均已進入最後協商，將在2021年有進展，其它如中南美也將計畫加開墨西哥、巴西、阿根廷、秘魯以及南非等國，以加快收案速度。

浩鼎董事長張念慈說，公司不敢浪費絲毫時間，在這四年內逐步把六、七個產品推展到臨床；但，臨床試驗費時、耗成本，且國內這類新藥相關人才、經驗十分欠缺。

他在盤點人才、專長、資金、時間等籌碼後，決將產品歸類，訂出四大聚焦產品，餘則引進策略夥伴，藉外來資源共同開發；如此，無一產品閒置，讓好不容易經過臨床前試驗證明值得開發的產品，都能得到成功發展的機會。

張念慈說，今日浩鼎與2016年解盲時僅有癌症疫苗Adagloxad Simolenin(OBI-822)、OBI-833的浩鼎，已截然不同；經過解盲，驗證了醣類藥物確實在人體內能產生抗體的概念後，浩鼎即以急行軍姿態，一方面致力於下一步臨床設計，並依此概念，全力擴展產品線；一方面則研究如何精準用藥。

如今回顧當年解盲未達標，他認為並不意外；當時免疫療法剛上路，醫學和科學上對免疫療法了解十分有限，受試者收案前均未經Globo H檢測。

後來由解盲所獲得的豐富資訊分析獲知，受試者體內是否有Globo H表現、及其分佈與濃度高低，在在都會影響藥品療效，故而浩鼎即自行研發檢測Globo H的IHC，作為相關產品收案依據，目的使研發產品能更精準地選擇適用族群。（時報資訊 郭鴻慧）

（2）鈺太(6679)今年因疫情帶動NB需求大好，整體營運大彈升，法人預估全年每股有機會挑戰大賺7元，目前因疫情再掀變種危機，筆電廠積極拉貨，鈺太第四季營運預計更勝第三季，鈺太今股價抗跌，上漲逾1%。

全球疫情再掀波瀾，變種病毒衝擊歐洲，預計居家辦公、遠距教學的需求恐比先前預期來的更大且時間更長，預計鈺太受惠筆電廠積極拉貨下，營運動能將一路延伸到明年。

整體來說，第四季會比第三季好、下半年會比上半年好，至於明年第一季，由於農曆年使得工作天數減少，鈺太明年第一季有機會力拚和今年第四季持平。

鈺太今年主要營收成長仍是NB，其中的主要動能來自Chromebook，因廣達(2382)在Chromebook有60~70%市佔率，鈺太原來就是廣達供應商。

另外，其他營收成長動能來自TWS、PS5、TV、穿戴裝置、智能音箱等，鈺太今年受到疫情所帶來的商機，營運大幅彈升，法人樂觀預期，鈺太2020年營收有機會成長逾30%，每股獲利甚至有機會挑戰7元大關。（時報資訊 王逸芯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.群創(3481)：三大法人相挺，連兩日買超共逾10萬張，早盤彈高4%，站穩14元。

2.毛寶(1732)：本土確診再現，防疫股崛起，今拉第二根漲停，彈上半年線。

3.環球晶(6488)：併購德國Siltronic，外資看好後市發展連3買，今逆勢走揚3%，強過大盤。

4.中美晶(5483)：傳董座盧明光將接任大同董事長，早盤聞訊走揚2%，重返五日線。

5.浩鼎(4174)：新藥報捷添營運利多，獲外資連5買加持，早盤急攻漲停，登5個月高。

6.帆宣(6196)：台積電等大廠訂單動能強，2021年業績有望再衝高，業績戰勝疫情恐慌心理，今日走高逾2%。

7.台光電(2383)：收購美商強化北美市場，市場正面反應促使股價底部墊高，逼近160元。

8.聯茂(6213)：銅箔基板價格看漲，有助明年毛利率，今早成功突破142元上方壓力。

9.富邦媒(8454)：疫情升溫燒旺宅經濟，股價強勢黑翻紅，向上突破640元創反彈高點。

10.詩肯(6195)：明年H1拓店拚毛利率59%，多方給力，早盤走高逾2%，向前高48.95元靠攏。

11.榮成(1909)：工紙題材再起，外資、投信搶進，早盤帶量逆勢上漲逾2.5%。

12.恆大(1325)：本土零確診破功，口罩概念股價竄高，人氣爆棚，股價續高漲逾5%。

13.台聚(1304)：PVC、PE、EVA行情走堅，晨盤挾量表態上攻近6%，再登波段新高價。

14.智原(3035)：外資連3日買超，早盤續反彈近3%。

15.台積電(2330)：ADR收跌0.85%＋外資昨回吐，早盤於盤下震盪。

16.聯電(2303)：調漲第四季8吋晶圓代工急單/新單。無懼外資昨轉賣超，早盤收復10日線。

17.廣明(6188)：甩開子公司員工確診風波，早盤多頭相挺，放量漲逾2%。

18.大同(2371)：林文淵「被請辭」董座，早盤多頭失去信心、跌逾2%。

19.富邦金(2881)：增資壓力大，兩外資降評，三大法人連3日賣超，早盤摔下平盤。

20.康那香(9919)：本土案例破蛋，防疫概念再次吸引多頭目光。早盤續漲近7%，向季線靠攏。

(時報資訊)

（4）合勤控(3704)11月自結稅後純益為0.87億元，每股純益0.2元，相較去年全年每股賺0.25元，今年營運表現可說是大躍進，近7個交易日股價已經大漲逾4成之多，今股價持續走揚，開高走高，盤中急拉逾7%，突破昨日黑K高點，蓄勢挑戰新高。

合勤控自12月15日低點25元，自昨(22)日高點35.3元，波段漲幅逾4成，故遭證交所列警示股，公布11月財報，合勤控11月營收為20.13億元，月增加15.8%、年增加16.6%，單月自結稅後純益為0.87億元，每股純益0.2元。

由於合勤控去年全年每股獲利為0.25元，故光是11月單月就賺0.2元，可說是相當亮眼；合勤控累計前11月營收188.53億元，年減少14.81%。

今年上半年儘管因為疫情關係，全球對於5G等網路布建暫緩，但下半年隨著陸續解封，加上遠距教學、居家辦公等趨勢恐一路走到明年上半南，故帶動美國、大陸及歐洲等積極布建光纖PON。

加上歐美市場的網路設備需求回溫，也使得合勤控下半年營運出現明顯回溫動能，該動能自第二季後段就可見到端睨，合勤控單季獲利在第二季就已經轉虧為盈。

除全球布建商機外，隨著5G上路，以及疫情帶動的新遠距模式，資安的重要性再度被關注，合勤控是國內少數在軟硬體皆有完整布局的網通廠，子公司黑貓資訊聚焦建立資安平台以及顧問服務。

除了是國內晶圓代工龍頭資安顧問，更與政府合作，為國防單位、立法機關提供資安協助，在資安領域上也深耕已久。（時報資訊 王逸芯）

（5）投審會昨(22)日通過台積電(2330)在美國亞利桑那州鳳凰城設置一座12吋晶圓廠的投資案，此晶圓廠預計2024年上半年開始生產5奈米製程產品，以就近滿足北美市場對於先進製程的強勁需求。台積電今早開低1元為508元，隨後回到平盤並翻紅。

台積電ADR收盤為103.94美元，跌0.89美元，跌幅0.85%，換算每股為台幣593.39元。台積電周二收在509元，外資轉為賣超3514張。

台積電美國設廠計畫已定案，董事會日前核准於美國亞利桑那州設立100%持股子公司，實收資本額35億美元，折合新台幣近1000億元。公司今年5月宣布有意於亞利桑那州興建且營運1座5奈米12吋晶圓廠，預計2021年動工，2024年量產，月產能2萬片。

投審會指出，台積電已於2020年12月以約3,000萬美元在美國設立TSMC ARIZONA CORPORATION，另申請以約34.7億美元對美國投資事業增資，規劃於美國亞利桑那州設置一座12吋晶圓廠，以就近滿足北美市場對於先進製程的強勁需求，這也是台灣近8年來最大的對外投資案。

經濟部表示，台積電赴美投資是商業考量，但同時對台美供應鏈合作有利；台積電過去5年的總營收，仍以美國客戶為多數，台積電赴美投資，主要考量為接近客戶，同時也強化全球佈局；此項國際合作，對台美雙方建構更完整的半導體供應鏈合作將更加有利，也可望帶動整體高科技產業的發展。

經濟部也指出，台積電已經在2020年第二季在台商品化製造5奈米產品，此次赴美投資，台積電預計2024年第一季在美國產出5奈米產品，在技術上，台積電在台灣仍保有至少一個世代的技術優勢。（時報資訊 沈培華）