盤前》陸信託業頻爆雷 台積5奈米赴美准了

台股12/23盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台積電赴美國亞利桑那州投資設廠，經濟部准了！投審會22日召開會議核准台積電這項海外投資案表示，台積電這次申請34.69億美元增資，規劃在美國亞利桑那州鳳凰城設置12吋晶圓廠，預計2024年上半年生產5奈米製程產品，滿足北美市場對先進製程產品強勁需求。

2.《路透社》21日引述內情人士指出，蘋果自駕車最快將於2024年問世，將採用突破性電池設計，並對外採購光學雷達（Lidar）傳感器，消息一出激勵蘋果股價止跌翻揚，並帶動生產光學雷達傳感器的公司Velodyne與Luminar股價狂飆。

3.美國國會周一（21日）以壓倒性票數通過9,000億美元財政紓困案方案，為協助受新冠疫情衝擊的家庭、企業與其他受困對象提供資助。美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）並表示，在總統川普簽署生效後，最快下周民眾就可拿到600美元現金補助。

4.台股這波的天花板究竟在哪？國泰金控投資長程淑芬22日表示，看台股不斷攀高「會怕」，但在實質低利率、過剩資金支撐下，加上台灣出口成長、具經濟基本面及企業獲利佳，「沒有看見很明顯會讓大家瞬間縮手的跡象」。她強調，台股花了30年才突破1990年的高點，大家要習慣「頭部變支撐」的現象。

5.正當全球鋼市大好之際，歐盟決定對大陸進口的扣件產品進行反傾銷調查，調查產品包括汽車用螺絲、營建用小螺絲等，這是歐盟相隔近5年後再度對大陸開鍘，未來一旦對大陸課徵反傾銷稅，勢必帶來轉單效應，尤其高單價的汽車螺絲受惠最大，包括春雨、聚亨、三星、恒耀、久陽等都是受惠鋼廠。

6.疫情並沒有影響台灣對大陸的出口倚賴度，CRIF中華徵信所22日分析兩岸經濟在2020年疫情下的最新發展，數據顯示前三季上市公司大陸投資收益2,931億元，寫下歷年同期新高，估計2020年全年大陸投資收益將會突破4,000億元，創下歷史新高。

7.253天本土零確診破功！衛長陳時中22日宣布，台灣新增1例本土案例，正逢跨年活動一波波，經指揮中心與縣市政府視訊會議研商結果，決定防疫指引不升級，跨年活動不停辦，但要求地方、民眾恪遵防疫要求。北市府也說，參加跨年活動不戴口罩要被罰，新北市府則宣布，即日起停止耶誕城內「戶外」集會型活動。

8.今年台灣商用不動產和土地市場高潮迭起，第一太平戴維斯董事長黃瑞楠22日指出，疫情改變全球供應鏈、台商回流大擴廠，工業地產今年就成交1,119億元，尤其企業買廠房紛紛「跟著台積電走！」台積電投資設廠絕對是「最大的Driver！」光是台南今年成交192億元，躍居工業地產「一哥」地位。

9.順應主管機關呼籲及國際潮流，ESG已成金融業經營最新顯學，據了解，在財政部的要求下，近幾年大舉投資股債的公股銀行，未來將把ESG新納為選擇標的重要原則，上兆元的投資標的未來將依照ESG的相關評比調整。

其中債券部位，公股行庫主管指出，2021年大約有四分之一到三分之一的債券部位會到期，屆時會依照ESG原則來找尋新標的，估計整個公股金融圈2021年可以對ESG標的全新上路的投資，可望有至少4千億元的規模。

10.根據市調機構Counterpoint Research調查顯示，iPhone 12與12 Pro僅上市半個月，就分別成為10月5G手機全球出貨量冠、亞軍，兩者合計占有10月5G出貨量近四分之一，i12甚至只靠半個月的出貨量，便成功躋身前10月全球5G銷量排行第7名。

B.利空因子：

1.富邦金18日宣布將公開收購日盛金，對此日盛金近幾日來始終未表態，但據指出，日盛金總經理王芝芳22日對員工發出員工信，安慰員工「該收購案有可能不會成功，勿過於驚慌」。被解讀已代表大股東建群集團「不見得」願意應賣。

外界已認為富邦金每股13元的出價是「天價」，但王芝芳22日上午發出的公開信，則認為13元價格對照日盛金淨值仍太低，因此公開收購可能不會成功，他在公開信中指出，日盛金截至11月底，每股淨值為12.56元，收購價格為13元「僅比淨值溢價3.5％」。

另外，富邦金日前宣布以每股13元公開收購方式併購日盛金後，引起市場熱烈討論，繼摩根大通證券降評，摩根士丹利證券最新指出，富邦金將面臨龐大增資壓力，恐壓過併購日盛金綜效，降評「劣於大盤」，推測合理股價減為40元。

2.新冠肺炎疫情再度延燒，除了英國傳出病毒變異外，台灣22日也驚傳新增一例本土確診案例，防疫破功消息一出，更引爆市場恐慌賣壓，加權指數盤中跳水，終場重挫207點，創近3個月最大跌幅，除櫃買生技醫療指數「疫」軍突起，其餘類股全面走跌，上市櫃市值合計蒸發6,722億元。

3.美國總統川普政府即將於1月20日卸任，卻絲毫不放鬆對中國的施壓。繼新增中企進實體清單、通過「外國公司問責法」後，美國商務部當地時間21日公告新增「軍事最終用戶」（Military End-User，MEU）清單，並列入中國航空集團等58家中企，以禁止這些公司購買一系列美國商品和技術。

4.英國傳出新冠病毒突變引發全球恐慌，逾40個國家對英國祭出禁航令，鄰近的法國也暫時切斷與英國的交通往來，貨櫃卡車被阻擋在邊界附近，恐影響民生物資供給，讓瀕臨無協議脫歐的英國，提前體驗到未來硬脫歐後可能的亂象。

受到面臨國際封鎖與脫歐談判大限將至的衝擊，英鎊周一匯價一度摜破1.32美元，之後雖然反彈，但周二依然疲弱，最低重貶0.8％，至1.3380美元。

5.大陸信託業2020年以來屢屢爆雷，市場一時風聲鶴唳。大陸官方為安撫民心並維護金融秩序，決定對半年前爆雷的四川信託祭出接管處置。四川銀保監局22日宣布將加強對四川信託的管控，並對該公司四大股東採取強制措施，並追究其經營上的法律責任。