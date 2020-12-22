防疫破功 台股市值6,700億飛了

新冠肺炎疫情再度延燒，除了英國傳出病毒變異外，台灣22日也驚傳新增一例本土確診案例，防疫破功消息一出，更引爆市場恐慌賣壓，加權指數盤中跳水，終場重挫207點，創近3個月最大跌幅，除櫃買生技醫療指數「疫」軍突起，其餘類股全面走跌，上市櫃市值合計蒸發6,722億元。

台股年底作帳行情再添變數，中央流行疫情指揮中心22日宣布新增一例本土確診案例，打破253天零本土確診紀錄，拖累大盤由平盤震盪一路下殺，不僅回吐前一日上漲空間，終場更大跌207點，指數收在14,177點，三大法人也上演「大逃殺」戲碼，合計賣超118.26億元，為12月以來第三度見到減碼達百億元以上規模，面板、航運等成減碼重心。

華南投顧董事長儲祥生指出，台灣新增一本土病例，對照國外疫情動輒上千人確診而言，其實影響沒那麼嚴重，且目前確診案例行蹤還能掌握，重點在於觀察防疫破口能不能迅速堵住。而對經濟而言，主要是影響內需動能，電子出口預期將不受干擾，研判實際上對心理層面的衝擊較大，進而引發此次多殺多的賣壓湧現。

玉山投顧分析，台股受英國變種病毒與傳出本土個案等利空干擾，22日午盤過後由電子權值股帶頭下殺，航運、鋼鐵與橡膠股同步走弱，大盤跌破10日均線。由於台股已經歷9個交易日未能突破前高14,427點，再加上融資持續增加，使得籌碼面漸趨凌亂，因此只要稍有利空，就會造成回檔壓力，但目前大盤月、季線仍呈現上揚，以及有年底作帳行情助攻下，預期指數將尋求月線支撐。

儲祥生認為，全球疫情延燒已一段時間，但資金行情對股市的支撐力道相當強勁，熱錢仍會在股市持續輪動，後續重點還是要回歸到美股「老大哥」能不能穩住腳步，若美股未出現連續性大跌，預料台股有機會在短線恐慌賣壓宣洩後，重返向上軌道。

選股方向上，法人建議朝高成長半導體類股，例如晶圓代工製程領先，且明年上半年訂單能見度高的台積電，產能吃緊具調漲價格的聯電與封測股日月光，以及Wi-Fi 6升級趨勢明顯的穩懋與立積等。

而因疫情升溫，一舉躍升盤面熱門族群的防疫概念股有望扮演重要指標，短多氣勢可期，惟須留意相關個股目前股價仍是空頭格局，預期不容易重演上半年飆漲走勢，整體續航力道有待觀察。