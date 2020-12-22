大同法人董事代表 改派盧明光、鍾依文

大同大股東王光祥：感謝林文淵完成階段性任務

大同公司22日人事大地震，擔任51天的董事長林文淵無預警丟出超級震撼彈，宣布請辭董事長職位。對此大同大股東、三圓建設董事長王光祥今天下午表示，大同非常需要儘快脫胎換骨，對於林文淵的請辭，「我是非常感激他這段時間以來的付出，而且也完成了階段性的任務！」為了顧及股東權益，預計23日召開臨時董事會，改派法人代表，推選新董事長。

至於是否找來中美晶前董事長盧明光，擔任大同的新董事長？王光祥表示，要先改派法人代表，才能進一步有改選董事長的程序。

王光祥表示，他很感謝林文淵在大同最艱困的時候，帶領大同新團隊打拼，也完成許多階段性任務。

至於林文淵今天稍早在記者會上跟股東、同仁一鞠躬說對不起，並表示無法繼續陪伴大同公司走下去，也強調並沒有跟董事王光祥有分裂，只是如果法人已經不信任，就沒有合作的必要。王光祥則表示，雙方關係並沒有惡化，只是大同急需要趕快脫胎換骨。

（工商時報 蔡惠芳）

大同晚間發重訊 法人董事代表改派盧明光、鍾依文

大同今天丟出人事震撼彈，董事長林文淵突然遭到撤換。大同晚間也發布重訊公告法人代表異動，競殿投資法人代表將改派盧明光、鍾依文接任。

大同晚間發布重大訊息指出，法人董事改派代表人，競殿投資法人代表舊任者林文淵、郭添輝異動，改派盧明光、鍾依文為新任者。

盧明光曾任職德州儀器、光寶集團、中美矽晶，並創辦朋程科技，在職涯中主導超過多起併購案，在業界有「併購天王」的稱號；鍾依文先前任職鴻海集團，一度被點名為鴻海創辦人郭台銘的熱門接班人選之一。

林文淵原為競殿投資公司法人代表之一，擔任大同公司董事長。不過大同今天臨時召開記者會，林文淵宣布將離開大同團隊，卸下董事長一職。

林文淵說，大股東14日通知他將更換法人代表，理由是「時空環境不同」，雖不清楚被撤換原因，但坦言他在經營上許多事情與王光祥理念不合。

市場盛傳由中美晶前董事長盧明光接任大同董事長一職，總經理由鴻海前高階主管鍾依文接掌，林文淵表示，並不清楚新團隊人選，大股東已經寄出指派通知書，新人選明天就會揭曉。

對於新團隊人選，大股東王光祥、林宏信等人均未回應，不過從大同今晚公告已可看出新人事布局的輪廓。

（中央社）

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