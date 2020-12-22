12月22日一分鐘強弱勢股
12月22日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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美德醫療-DR (9103)
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10.00
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本土零確診破功，防疫概念股再度竄起，帶量登上30元大關
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恆大(1325)
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9.99
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疫情憂慮增溫，資金湧入生技、口罩族群，股價強彈收復月線
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亞諾法 (4133)
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9.98
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防疫概念股吸金，三大法人轉賣為買，KD指標交叉向上
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捷泰(6165)
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9.93
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低接買盤簇擁，股價終結連五日走跌，外資反手減碼持股
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乙盛-KY (5243)
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9.93
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車用需求看旺，明年業績估優於今年，吸引買盤大舉敲進
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杏輝(1734)
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9.90
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生技族群奮起，外資連五日買超，向上挑戰季線反壓
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康那香(9919)
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9.89
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防疫概念股重啟攻勢，多方資金搶進，突破月、年線壓力
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南六(6504)
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9.86
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全球疫情拉警報，口罩、防護衣需求看旺，股價收復200元大關
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四維航(5608)
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9.22
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挾帶航運利多及低基期優勢，連三日亮燈漲停，站回票面之上
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宏致(3605)
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8.02
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伺服器、車用布局告捷，明年營收拚達百億規模
製表：陳昱光
12月22日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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天鈺(4961)
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10.00
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高檔賣壓浮現， KD指標高檔反轉向下，外資逆勢加碼
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鈺德(3050)
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9.72
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法人買盤力道未能延續，股價失守20元整數關卡
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麗臺 (2465)
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9.71
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股價短線急漲，湧現獲利出場賣壓，終結連三日漲停
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安普新(6743)
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9.70
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蜜月行情止步，市場追價意願不足，外資獲利了結
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鄉林(5531)
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9.52
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調節賣壓加大，跌落月線關卡之下，苦吞連三黑
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台船(2208)
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9.37
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三大法人偏空操作，股價帶量下跌，回吐前波跳空缺口
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益航(2601)
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9.24
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外資砍倉動作頻頻，持股比例大減，KD指標交叉向下
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金像電(2368)
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9.17
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結帳壓力浮現，投信終結連7日買超，土洋法人對作
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萬海(2615)
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9.16
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航運股漲多爆了結賣壓，成交量衝出15.79萬張天量
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宏泰(1612)
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9.07
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本土防疫破功衝擊多方信心，股價上攻乏力，回測月線支撐
製表：陳昱光
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