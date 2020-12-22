12月22日一分鐘強弱勢股

12月22日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

美德醫療-DR (9103)

10.00

本土零確診破功，防疫概念股再度竄起，帶量登上30元大關

恆大(1325)

9.99

疫情憂慮增溫，資金湧入生技、口罩族群，股價強彈收復月線

亞諾法 (4133)

9.98

防疫概念股吸金，三大法人轉賣為買，KD指標交叉向上

捷泰(6165)

9.93

低接買盤簇擁，股價終結連五日走跌，外資反手減碼持股

乙盛-KY (5243)

9.93

車用需求看旺，明年業績估優於今年，吸引買盤大舉敲進

杏輝(1734)

9.90

生技族群奮起，外資連五日買超，向上挑戰季線反壓

康那香(9919)

9.89

防疫概念股重啟攻勢，多方資金搶進，突破月、年線壓力

南六(6504)

9.86

全球疫情拉警報，口罩、防護衣需求看旺，股價收復200元大關

四維航(5608)

9.22

挾帶航運利多及低基期優勢，連三日亮燈漲停，站回票面之上

宏致(3605)

8.02

伺服器、車用布局告捷，明年營收拚達百億規模

製表：陳昱光

12月22日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

天鈺(4961)

10.00

高檔賣壓浮現， KD指標高檔反轉向下，外資逆勢加碼

鈺德(3050)

9.72

法人買盤力道未能延續，股價失守20元整數關卡

麗臺 (2465)

9.71

股價短線急漲，湧現獲利出場賣壓，終結連三日漲停

安普新(6743)

9.70

蜜月行情止步，市場追價意願不足，外資獲利了結

鄉林(5531)

9.52

調節賣壓加大，跌落月線關卡之下，苦吞連三黑

台船(2208)

9.37

三大法人偏空操作，股價帶量下跌，回吐前波跳空缺口

益航(2601)

9.24

外資砍倉動作頻頻，持股比例大減，KD指標交叉向下

金像電(2368)

9.17

結帳壓力浮現，投信終結連7日買超，土洋法人對作

萬海(2615)

9.16

航運股漲多爆了結賣壓，成交量衝出15.79萬張天量

宏泰(1612)

9.07

本土防疫破功衝擊多方信心，股價上攻乏力，回測月線支撐

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組