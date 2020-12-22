3大法人賣超118億 台股月線告急

台灣再現新冠本土案例 台股急殺重挫207點

疫情陰霾再現，本土零確診破功，廣達集團證實有員工確診，台股急殺尾盤，終場大跌207點，收在收在14177.46點，5日線和10日線失守，或不排除再向月線測試支撐。法人表示，資金行情仍在，台股估到明年農曆年可續走堅，但慎防過熱族群回檔。

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今天新增4例武漢肺炎確診，3例菲律賓境外移入，另一例為日前確診的紐西蘭機師接觸者，為本土感染，台灣零本土紀錄止步253天。

廣達表示，孫公司一名員工確診，是關係企業的關係企業，並非母公司。廣達已於第一時間通報，並執行匡列與自主隔離，同時更嚴格管控跨樓層、跨部門防疫措施。

COVID-19疫情陰霾再現，歐美疫情嚴峻，台灣再現本土病例，衝擊台股尾盤急殺，市場賣壓湧現，終場大跌超過200點。

加權股價指數終場下跌207.5點，收在14177.46點，跌破5日線約14275點和10日線約14255點，守住月線約14116點之上。電子股下跌1.49%，金融股跌0.86%。

主要電子權值股一片綠油油，晶圓代工龍頭台積電終場收在509元，下跌1.36%，鴻海終場收87.7元，下跌0.34%，聯電終場收在45.7元，下跌3.69%。

股王大立光終場收在3240元，下跌2.99%， 南亞科收在81.2元，下跌3.56%，華邦電收在23.8元，下跌2.46%。

傳產航運股大跌逾6%，其中長榮收在30.2元，大跌7.22%。台塑四寶在平盤下整理，其中台塑收在92.1元，小跌0.22%，台塑化收在93.5元，跌1.48%，南亞收在68.6元，跌1.15%，台化收在79.7元，下跌1.6%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國與歐洲疫情持續攀高，死亡率甚至超越首波疫情時期，但疫苗進度持續進展，若先進國家疫苗施打普及率在明年上半年可達70%，儲蓄率下降將釋放消費力道，有助先前受壓抑產業回復成長力道。

展望台股後市，吳繼先預期美國聯準會（Fed）最快明年第4季縮減購債，但仍維持低利率，資金行情仍在，台股加權指數與OTC櫃買指數明年展望樂觀，預估到明年農曆年可續走堅，但慎防過熱族群回檔。

從類股來看，吳繼先表示，可留意5G手機、高階半導體及封測、8吋晶圓、半導體設備、伺服器庫存回補、車用及電動車、面板、中階手機零組件等利基型產業。

法人指出，外資將進入耶誕假期，台股目前動力以內資為主，包括投信、集團的年底作帳行情，仍有利多頭，新台幣匯率也相對強勁。

展望台股後市，法人表示目前台股在高檔震盪，全球資金行情未減，台廠持續受惠轉單效應，大盤仍有上漲動能。

三大法人賣超台股118.41億元

台股今天跌207.5點，收在14177.46點，成交值新台幣2882.47億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣118.41億元。

自營商賣超13.46億元，投信賣超5.08億元，外資及陸資賣超99.87億元。