驚傳上市員工確診 台股跳水拉回14,177

台股今開低上下區間震盪之際，盤中傳來本土新冠肺炎零確診破功，而且係某「廣」字輩關係企業員工，並有可能進入社區後，使法人、主力群、大股東帶頭下殺，散戶跟進多殺多，使尾盤呈現一洩千里窘境。

重量級權值股除兆豐金力守平盤外，餘台積電、聯電、國泰金、富邦金、股王大立光及台塑四寶等全軍覆沒，集中交易市場加權股價指數收盤大跌207.5點，分別跌破14,300點、14,200點、5日線與10日線，報14,177.46點，跌幅1.44%，成交2,882.48億元。

在盤勢向下急殺之際，矽晶圓的環球晶、中美晶仍逆勢挺住榮面，且本波沈寂已久的防疫概念股，包括口罩、生技等如恆大、生華科、康那香、南六、毛寶、熱映與杏國等，同步拉高至漲停板，顯示大盤隨消息面起舞一夕色變；但國人衛生習慣與勤戴口罩仍如常，市場短線似有過度反映之嫌。

不過，市場會過度反映，仍是消息面不明朗，傳染源在哪？誰是禍首？曾進入哪個社區？有關單位掌控多少資訊？多令人忐忑不安。因此，短線需待消息面進一步明朗後，再做計較。

櫃買市場方面，短線除生技類股指數逆勢上漲外，餘電子、紡纖、化學、電機、鋼鐵、航運、營建及觀光等族群，也全被本土零確診破功嚇到，而拉回整理，盤勢開低震盪殺低，終場指數下挫0.89%，報177.76點，成交625.12億元。

業內人士指出，在近期新冠疫苗陸續出爐之際，新冠病毒也同步變種再變種，且傳染力更強，使市場對疫苗的有效性再度存疑；不過，WHO（世界衛生組織）表示，病毒突變「很正常」，僅是疫情演變的一個環節，民眾不必過分緊張。

由於消息面仍令人有不確定的感覺，因此，短線急殺暫停、看、聽為宜，簡單的說，就是從高處掉落速度太快的刀子，別急著去接。

目前美股盤後電子盤如道瓊期等4大期指也都臉色不佳，但並未重挫，顯示市場仍淡定處之，美股投資人仍多把重點著墨在新冠紓困金是否過關。台股方面，短期或先觀察歐美股市動向，再對手頭資金配置做進一步的調整為宜。

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