防疫生技重返主流 19檔逆勢亮燈

台股今（22日）加權股價指數收盤報14,192.83點，跌192.13點，跌幅1.34％，成交量為2,739.43億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計美德醫療-DR、恆大、永日、杏國等19檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅前13名皆為漲停，美德醫療-DR（9103）、恆大（1325）、亞諾法（4133）、聚隆（1466）福懋油（1225）、捷泰（6165）、乙盛-KY（5243）、杏輝（1734）、康那香（9919）、南六（6504）、毛寶（1732）、昶和（1468）、四維航（5608）。

今日有16檔個股超過8％跌幅，跌幅前10名天鈺（4961）、旭富（4119）、鈺德（3050）、麗臺（2465）、安普新（6743）、鄉林（5531）、台船（2208）、益航（2601）、金像電（2368）、萬海（2615）；其中天鈺、旭富、安普新為跌停。

上市成交量前10名個股為群創（3481）、長榮（2603）、陽明（2609）、中石化（1314）、中鴻（2014）、華航（2610）、友達（2409）、聯電（2303）、萬海（2615）、大同（2371）。

上櫃有20檔5％以上漲幅，前10名依序為永日（4102）、杏國（4192）、合世（1781）、康呈（6236）、合邦（6103）、熱映（3373）以上皆為漲停，尚有易威（1799）、志嘉（5529）、元隆（6287）及生華科（6492）。

今日上櫃有31檔股票有6％以上的跌幅，跌幅前10名依序為合正（5381）、驊訊（6237）、榮群（8034）、志豐（3206），皆為跌停，其餘有晶宏（3141）、點序（6485）、金益鼎（8390）、保銳（8093）、青鋼（8930）、青雲（5386）。

上櫃成交量前10名為日盛金（5820）、合晶（6182）、驊訊（6237）、中美晶（5483）、富喬（1815）、正德（2641）、宏遠證（6015）、金居（8358）、元太（8069）、精材（3374）。

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