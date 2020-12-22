今日焦點股 重點摘要

今（12/22）日熱門焦點股如下：

（1）5G換機潮將在2021年大爆發，聯詠(3034)營運持續看好，加上聯詠具有規模優勢，故在面臨半導體緊張之際，較具有談判籌碼，今股價點火，開高震盪，最高漲幅達2%、衝上331元，創下歷史新高。

今年因為疫情延宕5G進展，預計2021年5G手機換機潮將明顯點火，加上榮耀從華為分割，將可望重新加入智慧手機戰局，預計TDDI(整合觸控暨驅動IC)、AMOLED觸控IC以及驅動IC需求暢旺，聯詠2021年營運可望更上層樓。

聯詠主要客戶之一為大陸京東方，而京東方主要也為供應華為面板，如今榮耀從華為分割出來，預計將有利於智慧機手機重新出貨，加上OPPO、Vivo、小米等積極爭取華為的海外市占率，據悉，也不斷向供應鏈擴大拉貨，驅動IC更是拉貨重點項目之一。

加上隨著全球對5G的建設持續成熟，預估2021年的5G手機出貨量可望相較2020年翻倍，聯詠也將順勢受惠，2021年營運將持續看好。

另外，目前業界多預估半導體產能吃緊恐一路延燒到明年上半年，但因整體市場對TDDI和LDDIC需求保持不變，聯詠因規模為業界數一數二，故在上游晶圓的談判上較具有優勢，不僅如此，法人也預測，聯詠不排除將啟動另一輪報價調漲，則將有助於聯詠毛利率提升。（時報資訊 王逸芯）

（2）鋼價明年第一季漲勢確立，法人近期也持續買超鋼鐵股，中鋼(2002)以及旗下中鴻(2014)同受外資青睞，中鴻今早再度大漲逾8%，股價逾17元再創波段新高。

中鋼明年1月及第1季盤價續漲，中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。中鋼集團持續上攻，鋼鐵股吸引市場資金，個股絕大多數上漲。

鋼價明年首季漲勢確立，預計至明年第二季都可持穩，外資連四天買超中鋼共44778張，外資連二天買超中鴻共19629張，加上市場資金集中鋼鐵股，今早再度全面大漲。中價位的新光鋼(2031)續創波段新高價，低價的高興昌(2008)、聚亨(2022)也強攻漲停。

國際鐵礦砂等原料價格飆漲，中鋼率先開出明年元月單月盤價全面大漲，熱軋每噸大漲1200元，熱浸鍍鋅漲1400元，季盤產品也漲1200~1500元；整體平均漲幅6.1%。

隨著中鋼續漲明年元月盤價，中鴻也跟漲，中鴻上周開出明年1月內銷熱冷軋鋼品每噸同步大漲1200元，鍍鋅每噸漲2500元；中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。並預期後續仍具補漲空間。

展望明年，中鴻表示，隨著新冠肺炎疫苗問市，加上美歐日將啟動經濟振興計畫，預期明年全球景氣及鋼鐵需求會比今年明顯回溫。目前原料鐵礦砂價格飆至7年最高，本次內外銷價適度調漲，後市預料仍有續漲的空間。

中鋼明年首度銷售暢旺，預估出貨挑戰310萬公噸，加上鋼價調升，獲利可望比本季更好。中鋼看好明年第一季景氣，並預期榮景可望延續至第二季。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2303)：昨獲三大法人聯手回補買超42698張，昨夜ADR漲3.57%，今早股價開低翻紅，守穩5日線上。

2.高興昌(2008)：昨外資大舉買超百張，激勵今早股價快攻漲停17.05元鎖死。

3.新鋼(2032)：具綠電+漲價雙題材，外資連兩日買超，今早交投再升溫，股價急拉漲停。

4.海光(2038)：鋼市看升+風電題材，外資連兩日擴大買超，晨盤開盤不到30分鐘，成交量即突破2.5萬張，股價急奔漲停。

5.中鴻(2014)：昨三大法人聯手買超19786張，今早股價續漲逾8.5%，與陽明爭奪人氣王。

6.永豐餘(1907)：昨外資再轉買超1325張，今早交投升溫，股價漲逾2.5%。

7.熱映(3373)：新冠病毒株有變種，防疫升級，加溫股價走高3%。

8.盟立(2464)：蘋果概念題材促使股價底部有撐，季線未破，多方放手上攻2%。

9.宏致(3605)：2021營收拚百億起跳，股價吃補觸及漲停板。

10.捷泰(6165)：外資連買超4日合計近1400張，股價自低檔反彈，頻頻攻上漲停。

11.鄉林(5531)：新案完工交屋有助業績，惟上有壓、下有撐，早盤一度漲2%，先拚回5日線。

12.台達化(1309)：陸廠將補貨，塑化價量強漲，外資回頭青睞，早盤爆量飆漲停，寫2個月高點。

13.台苯(1310)：原物料族群強強滾，外資轉買超，買氣續熱絡，股價高漲近8%，登波段新高價。

14.新興(2605)：大航海時代來臨抗BDI微跌，外資連4日買超，晨盤挾量續漲逾6%，再刷新短波高點。

15.敦泰(3545)：Q4、明年營運不看淡，買方持續擁簇，早盤續漲近7%，逼近11年新高價。

16.中航(2612)：資金流向傳產，航運持續如日中天，不畏外資微調節，股價續漲近6%，再掀短波新頁。

17.中石化(1314)：雙主軸策略，海外首站土地開發建案已獲執照開賣，晨盤翻紅上攻逾6%。

18.百和(9938)：Nike財報靚，概念股同歡，早盤漲逾1%，重返月線。

19.系微(6231)：攜英特爾推出記憶體故障預測，早盤小漲。

20.中砂(1560)：產能滿載，Q4、明年營收看俏，早盤彈升逾1%。

21.伍豐(8076)：推視訊老虎機，挹注明年業績，早盤聞訊漲逾2%、收復短均。

22.日盛金(5820)：國內首件「金金併」指日可待，早盤續漲逾5.5%、改寫前高。

23.宏遠證(6015)：外資連6日買超，早盤多頭齊力攻下票面，漲幅逾8%。

24.敦泰(3545)：Q4、明年營運不看淡，買方持續擁簇，早盤續漲逾4%，逼近11

25.旭富(4119)：一把火燒掉營運展望，下季6億訂單泡湯，拖累連吞兩根跌停，百元大關告急。

26.耀登(3138)：5G商機至少旺3年，蜜月行情甜滋滋，早盤衝高128元天價後多空激戰，拉回至平盤附近整理。

27.乙盛-KY(5243)：受惠Tesla銷量攀升，明年業績催油門，晨盤火速攻頂，勁飆3年高價。

28.達運(6120)：獲外資連4買，晨盤放量彈升5%，站穩各短均線。

29.群創(3481)：看好報價續漲，大摩喊上16.5元，早盤走揚逾1%，穩在五日線高檔。

30.力麗(1444)：Q4營收躍升，目前產線全開，獲外資連2買相挺，今翻紅走揚3%，力返季線。

31.環球晶(6488)：收購Siltronic案，德聯邦金管局准發公開收購文件，晨盤聞訊彈升6.5%，重返五日線。

(時報資訊)

（4）大同(2371)在新經營團進駐後，陸續釋出產品面及經營面的新動態，顯示新經營團隊積極進行再造工程。在消息面利好下，公司股價自11月底開始仰攻向上，由19元一路走高至28.75元，短短不到一個月時間，股價上揚逾5成。

在籌碼面，外資從11月中就陸續減持大同，至昨日止，外資持股水位比已經降到21.73%。雖然外資不捧場，但內資散戶融資卻青睞不已，近5個交易日，融資增加第一名就是大同，投機氣氛升溫。

大同旗下大同永旭能源與泰國國家石油子公司簽訂股權出售及管理服務合約，大同公司總經理湯政仁與GRP1母公司GPSC CEO Worawat Pitayasiri皆親自出席並發表祝福演說。該案在德勤財顧的協助之下，經過一年多的努力順利完成，該交易將為集團挹注約新台幣15億元，待投資方完成來台投資申請程序後進行交割作業。

大同永旭能源將出售其全資子公司「勝陽能源」90%股權予GRP 1，同時並獲得該案20年管理服務合約。

勝陽能源成立於民國104年9月，為大同第一個設立並完成出售的SPV公司(Special Purpose Vehicle, 特殊目的項目公司)，透過出售SPV股權方式提前收回資金、實現獲利，並將資金再投資於擴建太陽能電廠以擴展太陽能市場版圖，可達到滾動式成長的目標，而引進國際策略性投資人，則能與全球大型企業建立長期合作關係。

勝陽能源目前得標容量約為55.77MWp，併網率超過98%，預計明年第二季底前全部併網發電。（時報資訊 任珮云）

（5）全球車市需求增溫，且伺服器客戶穩定成長，宏致(3605)及乙盛-KY(5243)明年業績看好，乙盛-KY預估，明年業績會比今年好，全年毛利率朝向「2字頭」邁進；宏致則預估，明年營收將突破百億元，今天兩家公司盤中股價同步亮燈漲停。

乙盛-KY為機構件廠，產品終端應用涵蓋：車用、網通伺服器及消費性產品，由於乙盛-KY為Tesla大件供應商，受惠Tesla銷售量成長，今年前3季車用產品佔乙盛-KY營收比重達32%，車用產品也成為乙盛-KY業績成長重要動能。

目前乙盛-KY車用產品包括：引擎室結構件、電池機構零組件、車架零組件、煞車防塵蓋等車身零組件，以及車內部分的座椅、音響及車內塑膠件等，電動車零組件模組化趨勢，有助於乙盛-KY爭取更多大型零組件及模組產品。

受到新冠肺炎疫情影響，乙盛-KY今年前3季稅後盈餘為3.41億元，年減14.75%，每股盈餘為2.02元，累計前11月合併營收為87.54億元，年減5.1%。

在汽車佔比拉升，以及伺服器單價優於平均水準下，乙盛-KY預估，明年業績會比今年好，全年毛利率朝「2字頭」邁進。

宏致自10年前開始啟動轉型，鎖定「I(工業)C(雲端網通)A(車用電子)N(NB及3C)」佈局，並陸續併購公司強化產品線，朝提供客戶精密零組件整體解決方案廠目標努力，經過長時間耕耘，可望自明年重返榮耀。

除強化產品線，宏致過去5年也投資超過10億元進行產線自動化，目前自動化比例達60%，公司也將龍翰及廣迎的廠區與宏致廠區做整併，隨著廠區整併調整結束，可望大幅降低公司生產成本。

宏致今年前3季稅後盈餘為2.27億元，年減6.58%，每股盈餘為1.86元；累計前11月合併營收為73.49億元，年成長10.85%。

袁万丁表示，明年起業績可望重回成長軌道，全年營收可望突破百億元，由於3個廠區遷移結束，明年毛利率及獲利也會遠優於今年，法人預估，宏致明年每股盈餘可望上看4元，挑戰10年新高。（時報資訊 張漢綺）

（6）電子股降溫，資金潮湧進傳產，二線塑化股今多頭蜂擁，台聚家族全數點火，台聚(1304)、台達化(1309)、亞聚(1308)均攻上漲停，華夏(1305)也大漲7.5%。

台達化主力產品為ABS、PS，在第三季單季現貨報價平均分別相較於第二季上漲23%及10%，而上游主要原料SM(苯乙烯)第三季單季現貨報價平均則僅較第二季單上漲6%，因此，台達化在第三季產品利差相較第二季明顯擴大，帶動台達化第三季單季稅後純益6.59億元，季增率達102%。

更相較去年同期大幅成長66倍，刷新超過20年來的單季獲利新高紀錄，單季每股大賺1.91元，光是一季就賺贏去年全年，展望第四季，因為台達化產品利差仍處於有利狀況，本業獲利將持續強勁，法人也樂觀預估，台達化今年每股獲利上看逾4元，有機會挑戰歷史新高。

ABS、PS產品的主要原料為SM，全球4成SM產能集中於大陸，大陸預計2020年及2021年SM產能，將分別增加30%、41%，法人認為，大陸SM產能的大量增加，將打壓SM價格，此狀況將對於ABS、PS廠商帶來更有利的產品利差。

台聚本季受惠大陸出現太陽能搶裝潮、陸製鞋需求復甦等，將支撐EVA價格強勁上漲，台聚營運動能持續強勁，法人也預估，台聚第四季單季獲利有機會超過1元大關。

華夏主要產品為PVC，PVC價格5月起觸底反彈，目前大陸各地自疫情解封後報復性需求湧現，PVC供需失衡以致貨源流向高價市場，市場波動迄今未見冷卻，預期供應吃緊狀況至年底前仍未能解除，有利PVC報價，華夏營運吃補。（時報資訊 王逸芯）