東元與華新換股聯盟 合作擴及電動車充電樁

電機大廠東元指出與華新麗華換股策略聯盟，合作項目擴及電動車充電樁，此外在離岸風電陸域變電站統包工程以及太陽能能源及儲電工程等，雙方合作將更密切。

東元指出，雙方在儲能系統合作不僅能發展風電、太陽能等再生能源事業，更可用在智慧工廠、智慧樓宇等解決方案。

此外東元表示，未來電動車衍生的充電樁也會需要儲能系統與電纜的合作設計，實現在不同環境安裝需求，這也將成為雙方可以合作的領域。

東元近年也積極爭取離岸風電陸域變電站的相關工程承包。東元指出與華新麗華合作，未來效益也可在設計規劃變電廠統包工程時，變電廠中電纜設計包含電力電纜及控制電纜路徑規劃、配置圖部分，進行更有效溝通。

東元表示，雙方合作範圍也包括東元能源工程及機電產品事業部將計畫性展開與華新麗華轉投資的太陽能獵能/除能事業單位，進行能源及儲電工程等業務配合，預期明年度起可望產生營收貢獻約新台幣2億元到3億元，毛利率約10%到15%區間。

東元和華新麗華雙方以增資發行新股方式進行股份交換，換股比例約為華新麗華每1股換發東元電機約0.83股。預計換股交易完成後，華新麗華將持有東元電機約8%股權，東元將持有華新麗華約6%股權。股份交換基準日暫定明年1月6日。雙方在12月2日已簽署合作備忘錄。

東元先前指出，雙方具體合作包括綠能、太陽能、核心業務及智能製造等4大領域及發展商機，尤其在美國太陽能市場和智能製造2大項，除了可創造財務及業務方面綜效外，更能符合東元ESG宣言「10年減碳20%」的承諾。