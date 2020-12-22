12/22盤前掃描》台股掀新漲價F4風潮

台股12/22盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.11月外銷訂單續寫連九紅，表現亮眼超乎預期！經濟部統計處21日公布11月外銷訂單統計，金額為577.8億美元，不但創下史上單月新高，年增率大增29.7％近三成，亦創2010年以來最大漲幅紀錄。統計處預估全年外銷訂單5,296至5,311億美元，可望刷新歷史紀錄。

11月外銷訂單統計顯示，七大貨品類別皆呈現大幅成長，資訊通信產品、電子產品雙雙創下接單金額史上新高紀錄，僅化學品仍處於低檔。

2.國際鐵礦砂原料價格每公噸漲破160美元，創九年來新高，推升美國和日本廢鋼報價，每公噸大漲20～29美元，受原料成本高漲影響，鋼筋大廠豐興21日決定，全面大幅調漲本周廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，每公噸漲1,000～1,600元，創多年來單次最大漲幅，並帶動全台鋼筋跟著大漲，第四季相關業者營運可望衝上全年最高峰，且可能旺到明年第一季。

3.台股年底作帳行情由傳產股當家，航運、鋼鐵、塑膠及造紙「新漲價F4」21日躍為盤面重心，尤其台塑四寶、長榮、中鋼等權值股帶頭衝，帶領台股市值攀升至43.85兆元再創新高。分析師表示，台股年底創前高14,427.41點可期。

4.國泰金控21日發布12月國民經濟信心調查結果，有42.2％受訪者覺得「明天會更好」，認為未來半年經濟景氣會比現在更好，且有42.8％受訪者預期未來半年台股仍會上漲，創2011年8月以來113個月新高，更有30.6％的受訪者想要將現金或定存轉入股票投資，創下國泰金2010年3月啟動調查以來的新高。

5.台灣人太有錢啦！台商資金回流，大手筆在台買地、買房、買豪車！總噸位5萬6,164噸級的挪威籍翠莎號汽車船，21日載運近3,000輛2021年最新款的賓士、BMW、Mini Cooper等進口豪車抵達台中港，總價直逼百億元，碼頭呈現一片壯觀的車海，創下台中港開港44年以來，單航次進口車數及總價值最高紀錄。

6.在大連商品交易所（簡稱大商所）20日晚間表示，鐵礦砂期貨未現資金大規模炒作後，「黑色系」期貨21日齊漲。市場分析指出，大商所表態使政策風險短時間迅速降溫，市場避險情緒放鬆。

其中，大商所鐵礦砂期貨主力2105合約21日收漲9.68％至每噸人民幣（下同）1,144.5元，而熱軋捲板、鋼筋（陸稱螺紋鋼）期貨則雙雙飆出漲停，分別收報每噸4,742元、4,460元。焦炭、焦煤分別收漲7.9％、5.25％。

7.受日本玻璃基板廠NEG停工事件影響，推升12月面板價格持續走揚，根據市調機構TrendForce最新面板報價，12月大尺寸面板價格漲幅仍高達3～5％。其中32吋面板今年價格翻倍，報價重回63美元以上，是漲幅最大的尺寸，55吋面板12月報價回到170美元，漲幅也高達70％。

TrendForce看好1、2月面板價格續漲，3、4月價格維持高檔。

B.利空因子：

1.立院內政委員會21日通過實價登錄2.0的地政三法，讓交易價格揭露到每個門牌，且預售屋也要在買賣後30日內揭露。同時，立法院畢其功於一役，將紅單交易納管，禁止紅單交易，若將預購紅單轉售給第三人，可處15萬到100萬罰鍰。

2.疫情持續，逾四成民眾認為年終可能不到一個月。國泰金控21日公布最新調查，有41.3％的受訪者預期年終獎金在月薪一個月以下，比重是國泰金調查年終獎金以來的七年新高；同時間有10.7％的受訪者預估明年可能被減薪，比重則是六年來新高。

3.當沖降稅2021年底到期，投資人觀望股市租稅工具。財長蘇建榮21日在立院財政委員會備詢時表示，財政部與金管會已在討論延長當沖降稅，雖有立委建議當沖降稅應常態化，惟蘇建榮堅持租稅優惠應依照納保法規定、設定年限，暫不考慮常態化。

4.雖然新冠疫苗問世終為不見天日的疫情帶來一線曙光，美股上周也屢創新高，然而投資者仍不相信疫苗能有效抑制疫情！據德意志銀行對基金經理人進行的月調指出，受訪者對於疫苗上市仍有所保留，他們甚至認為明年市場最大風險恐是病毒變種導致疫苗失效。

5.中美科技摩擦再升級，美國337調查成為雙方煙硝指標之一，最新公告顯示，美專利公司Tela於18日在積體電路領域提起337申請，除中企聯想、美企英特爾以外，宏碁、微星、華碩也被列被告。