美股｜晶圓雙雄ADR靚 特斯拉首登標普大跌

飆股栽跟斗 特斯拉加入標普500首日跌逾6%

電動車大廠特斯拉21日加入標準普爾500指數，但投資人不捧場，終場股價重挫逾6%，淪為表現最糟的成分股。儘管如此，這家全球市值冠軍車廠年初以來股價仍飆漲逾6倍。

特斯拉（Tesla）成立以來屢被看衰，一向是股市禿鷹放空熱門標的。今年美股在聯邦準備理事會（Fed）超寬鬆貨幣政策加持下水漲船高，特斯拉備受追捧，標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）11月宣布特斯拉將加入標普500指數後，股價進一步飆升。

隨著利多出盡，特斯拉股價從歷史高點拉回，終場重挫6.49%，收在649.86美元。標普500指數受連累，終場下挫0.39%，表現不如以小漲0.12%作收的道瓊工業指數。

路透社援引知情人士說法報導，蘋果公司（Apple）持續研發自駕車技術，鎖定2024年生產一款可能包含獨門電池技術的轎車。特斯拉尾盤跌幅擴大，與這則報導刊出時間重疊。

不過，特斯拉年初以來股價仍飆漲6.7倍，執行長馬斯克（Elon Musk）與握有這檔股票的投資人獲利甚豐。

根據「富比世」（Forbes）雜誌即時全球富豪榜，49歲的馬斯克身家淨值1447億美元，僅次於亞馬遜（Amazon.com）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）掌門人阿爾諾（Bernard Arnault）家族。

特斯拉2003年成立，起初不被看好。隨著電動車日漸普及，被譽為「汽車界蘋果」的特斯拉鋒芒畢露，如今市值超過6000億美元，傲視汽車產業，比排名居次的豐田汽車（Toyota Motor）高近兩倍，打進標普500指數帶來另一份肯定。

馬斯克21日開盤前在社群媒體推特（Twitter）發文：「感謝所有辛勤工作讓特斯拉成功的人，我由衷感激。」

特斯拉加入標普500指數後，將受益於更多指數股票型基金（ETF）等被動投資錢潮，但特斯拉股價一向波動劇烈，採市值加權的標普500指數未來可能因這檔第6大股票而震盪加劇。

此外，今年特斯拉股價不畏2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，如火箭般飆升，部分分析師警告特斯拉已成為投機標的，可能重現雅虎（Yahoo! ）1999年底加入標普500指數後泡沫破裂的局面。

（中央社）

疫情陰影籠罩 美股跌多漲少

2019冠狀病毒疾病（COVID－19）的變種病毒令人憂心，使旅遊類股承受壓力，儘管國會已就經濟振興案達成協議，美股21日仍跌多漲少。

不過，蘋果、微軟、美國銀行、富國銀行、高盛証券、摩根大通等重量級科技股及金融股，仍扮演多頭精神指標之重心，周一分別報漲1.24%、1.83%、3.73%、1.86%、6.13%及3.75%。

另外，以科技股與半導體等為主軸的那斯達克、費城半導體兩大指數，21日雖下挫，但備受台股投資人關注的聯電ADR仍大漲3.57%，台積電ADR也持續上漲0.53%，僅日月光投控ADR下挫0.35%。美股無畏新冠病毒變種與聯電ADR續飆，對台股短多而言，仍屬正向。

道瓊工業指數溫和上揚37.40點或0.12%，以30216.45點作收。標準普爾指數下挫14.49點或0.39%，收在3694.92點。

科技股那斯達克指數跌13.12點或0.10%，收12742.52點。費城半導體指數係下挫17.45點，跌幅0.63%，報2747.29點，主要是英特爾繼上周五大跌後，21日仍持續重挫2.32%負面影響所致。

（工商時報 數位編輯）

病毒突變震撼 歐股重挫

由於英國出現傳染力更強的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）變種病毒株，交易商尋求避險，歐股今天重挫。

倫敦FTSE 100指數下挫112.86點或1.73%，以6416.32點作收。

法蘭克福DAX 30指數大跌384.21點或2.82%，收在13246.30點。

巴黎CAC 40指數跌134.50點或2.43%，收5393.34點。

（中央社）