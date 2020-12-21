5G、ESG 譜明年投資主旋律

2020年全球投資人經歷生態環境與金融市場的劇烈變化，新冠肺炎將全世界隔離，但在危機中也開創全新投資機會。法人建議，2021年投資宜把握：美中台、雙G主旋律，投資區域鎖定「美國、大陸與台灣」等三大市場，投資議題則持續關注「5G與ESG」的投資雙Key，此外「股票優於債券」，在高檔整理期拉長之際，採回檔進場、定期定額投資策略並適時設定停利點。



永豐投信指出，疫情尚未獲得完全的控制，不過疫苗研發朝正面發展，且全球各地央行仍然堅守寬鬆貨幣政策立場，加上後疫情景氣復甦帶動的消費熱潮，研判2021年以美中台為首的股市，仍將有持續暢旺的資金行情。



產業與趨勢的觀察上，5G運用持續擴大，加上疫情影響下所帶動的遠距等新科技運用仍然是未來趨勢，永豐投信認為，科技新趨仍然是2021年的投資重點，特別是美國的新科技研發，與大陸的科技規模經濟，加上台廠的核心技術半導體零組件等。



此外，疫情的危機聲浪中，使得全球投資人更加重視ESG投資的迫切性，特別是在拜登獲得選舉人團投票確認勝選立場後，為落實競選承諾對抗氣候變遷威脅等，內閣將推動立法要求企業揭露更多的ESG資訊，台灣企業也同樣被要求對相關議題的重視與落實，這也說明ESG投資議題為何成為在海外內股票與債券市場成為新投資顯學的原因。



第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，企業在疫情下加快擁抱AI人工智慧等創新技術，科技業購併、IPO話題不斷，吸引市場資金匯聚，支撐美股向上攻堅。不過，考量投資人心態普遍轉多，短期或有過熱險，操作上不宜追高，建議採取定期定額分批布局，搭配逢回加碼的策略因應。



柏瑞投信表示，2020年的疫情徹底改變人類的生活方式，在投資上，也確立了ESG投資的大趨勢。全球如歐美日等國家隊、法人機構都也已將ESG指標納入投資決策流程。



根據聯合國責任投資原則（UNPRI）統計，截至2020年9月底，已簽署UNPRI的金融機構家數已來到3千家，總管理的資產規模更突破百兆美元，顯示ESG投資正蓬勃發展。