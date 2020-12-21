獨董之爭引外界揣測 永大盼謀最大利益

永大機電獨董黃福雄21日宣布明年2月8日召開股臨會解任另一位獨董陳世洋，引起外界眾多揣測。永大發表聲明指出，永大對獨董黃福雄記者會內容不便評論，但也表明力挺另一獨董陳世洋立場，對於兩位獨董因意見相左引發誤解，永大表達遺憾。

永大聲明指出，本屆董事及獨董上任以來，均在各自專業、管理領域上發揮所長。陳世洋對永大多所貢獻，黃福雄也在專業法律背景下提出很多寶貴意見，對兩位獨董因意見相左引發誤解，永大表示遺憾。

永大表示，永大在本屆董事會帶領下業績有目共睹，營業利益自108年第二季後開始向上提升，今年第三季營業利益較去年同期大幅成長221.5％，營業利益率更由3.6％大幅提升至8.9％。其中，永大（中國）自108年第二季單季最大虧損1.8億元，至今年第三季已首度轉虧為盈、獲利1.1億元，單季獲利率成長高達161％，永大未來仍將深耕布局大陸市場，以重返世界前十大為目標。

永大表示，公司狀況穩定，獲利持續提升，實不希望再有任何紛擾影響公司發展，希望各位股東及董事能放下過往，共同展望未來，並支持公司經營團隊可以在穩定狀況下，為公司、股東及員工謀求最大利益。

對遭提解任案 陳世洋：訝異及遺憾

寶佳集團支持的永大機電獨董陳世洋21日針對解任案發表聲明表達訝異與遺憾，他認為，可能是日本日立製作所將再度公開收購永大，或現金逐次股份轉換，為了預先排除障礙才將他解任，他呼籲，日立是大公司應開大門、走大路。

陳世洋提出說明，首先是做成配發108年度股利建議案，業經考量永大公司現金流量且做現金壓力測試，日立也在股東會投贊成票。

其次，如果日立要再次公開收購或股份轉換，為排除障礙需先解除他獨董職務，尤其他具會計師及地政士資格，可能以專業知識攻擊收購價格太低。陳世洋強調，在商場上他能夠了解，但請日立考慮全體股東利益，切勿低價收購，以維護國際性大公司的風範。

第三、本屆即第19屆董事會的經營績效卓著，有目共睹。第四、經理人定位暨薪酬修訂案，業經董事會決議通過。第五、他要求永大將股利營所稅申請，由抵扣比例法改採直接抵扣法，預估每年合法節稅利益約1千萬。

第六、他強調無法事先預知日立自己延長公開收購期間，故日立收購取得的股份未能參與108年度股臨會，與他本人無關。

延伸閱讀

永大獨董黃福雄明年開股臨會 擬解任陳世洋