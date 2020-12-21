12月21日一分鐘強弱勢股
12月21日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
豐興(2015)
|
9.98
|
國際廢鋼原料行情飆漲，豐興21日開出內銷盤價全面大漲
|
台船(2208)
|
9.95
|
航運市場緊俏，缺船持續，造船業訂單強勁，股價漲停
|
萬海(2615)
|
9.95
|
專營亞洲貨櫃航運的航線，農曆年亞洲區運價持續上漲而受惠
|
四維航(5608)
|
9.91
|
貨櫃航運景氣翻揚，散裝航運景氣跟著走俏，BDI指數上漲
|
富鼎(8261)
|
9.87
|
MOSFET需求大增，11月營收年增45%至3億元
|
陽明(2609)
|
9.86
|
遠東到歐洲航線貨櫃運價創高，陽明落後補漲，連鎖2天
|
盛餘(2029)
|
9.73
|
價格上漲，盛餘11月營收8.04億元，年增32%
|
日盛金(5820)
|
9.59
|
終於拍版定案，富邦金控入股日盛金，股價上演慶祝行情
|
華航(2610)
|
6.58
|
貨機需求暢旺，貨機機隊大幅擴增，明年將有21架貨機
|
長榮(2603)
|
6.37
|
遠東到歐洲運價創高價，營運旺到明年第2季，股價創波段高
製表：王淑以
12月21日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢因素
|
志豐(3206)
|
9.98
|
10月稅後盈餘1200萬元，每股盈餘0.22元，漲多回檔
|
旭富(4119)
|
9.68
|
廠房起火爆炸損失8億元，重建需6個月，明年上半年泡湯
|
位速(3508)
|
7.17
|
自結10~11月虧損4600萬元，每股稅後-0.47元
|
偉詮電(2436)
|
6.34
|
自結11月獲利1.19億元，每股稅後0.68元，漲多整理
|
利機(3444)
|
6.15
|
11月營收為9,048萬元，年增38%，利多出盡
|
精材(3374)
|
4.37
|
市場看好台積電灌單，明年估賺逾1股本，但急漲拉回
|
台微體(4152)
|
4.21
|
關節炎長效止痛藥物TLC599樞紐試驗結果，利多出盡
|
星通(3025)
|
4.09
|
為網通廠，第3季轉虧為盈，毛利率創新高，漲多整理
|
三地開發(1438)
|
3.97
|
為彌補累積虧損及強化公司財務結構，擬減資50%
|
宣德(5457)
|
3.91
|
11 月營收15.25 億元，月增14%，技術面疲弱
製表：王淑以
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!