12月21日一分鐘強弱勢股

12月21日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

豐興(2015)

9.98

國際廢鋼原料行情飆漲，豐興21日開出內銷盤價全面大漲

台船(2208)

9.95

航運市場緊俏，缺船持續，造船業訂單強勁，股價漲停

萬海(2615)

9.95

專營亞洲貨櫃航運的航線，農曆年亞洲區運價持續上漲而受惠

四維航(5608)

9.91

貨櫃航運景氣翻揚，散裝航運景氣跟著走俏，BDI指數上漲

富鼎(8261)

9.87

MOSFET需求大增，11月營收年增45%至3億元

陽明(2609)

9.86

遠東到歐洲航線貨櫃運價創高，陽明落後補漲，連鎖2天

盛餘(2029)

9.73

價格上漲，盛餘11月營收8.04億元，年增32%

日盛金(5820)

9.59

終於拍版定案，富邦金控入股日盛金，股價上演慶祝行情

華航(2610)

6.58

貨機需求暢旺，貨機機隊大幅擴增，明年將有21架貨機

長榮(2603)

6.37

遠東到歐洲運價創高價，營運旺到明年第2季，股價創波段高

製表：王淑以

12月21日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

志豐(3206)

9.98

10月稅後盈餘1200萬元，每股盈餘0.22元，漲多回檔

旭富(4119)

9.68

廠房起火爆炸損失8億元，重建需6個月，明年上半年泡湯

位速(3508)

7.17

自結10~11月虧損4600萬元，每股稅後-0.47元

偉詮電(2436)

6.34

自結11月獲利1.19億元，每股稅後0.68元，漲多整理

利機(3444)

6.15

11月營收為9,048萬元，年增38%，利多出盡

精材(3374)

4.37

市場看好台積電灌單，明年估賺逾1股本，但急漲拉回

台微體(4152)

4.21

關節炎長效止痛藥物TLC599樞紐試驗結果，利多出盡

星通(3025)

4.09

為網通廠，第3季轉虧為盈，毛利率創新高，漲多整理

三地開發(1438)

3.97

為彌補累積虧損及強化公司財務結構，擬減資50%

宣德(5457)

3.91

11 月營收15.25 億元，月增14%，技術面疲弱

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組