今年IPO籌資額127億 科技業吸金近60億

安永統計，今年台灣登錄上市櫃企業共26家，整體首次公開發行（IPO）募資為新台幣127.37億元，較去年度銳減54.5%，其中科技業吸金近60億元為最多，安永認為，台灣受疫情影響有限，明年IPO情況偏樂觀，估計將有50家。

金管會為了加速協助新創事業進入資本市場，證交所「台灣創新板」及櫃買中心「戰略新板」將在2021年第3季開板，目標1年內IPO家數各10家，安永預估，明年將提前達標。

安永聯合會計師事務所今天發布「安永大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告」，今年在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響下，台灣2020年上市加上櫃企業共26家，籌資額共新台幣127.37 億元，家數與募資金額分別年減25.7%、54.5%。

觀察登錄上市與上櫃廠商的個別情況，在上市企業，今年截至今天統計，上市企業有10家，較去年度減少5家，籌資金額為67.38億元，年減高達71.1%。

上櫃企業，今年共有16家，比去年少4家，募資金額為59.99億元，意外年增27.8%，主要是大案昇佳電子募資21.37億元挹注。

回顧今年度募資前5大案件，汎德永業以22.98億元掛上市，拿下冠軍；昇佳電子的21.37億元居次；安普新13.24億元，位居第3名；ABC-KY（瑞磁生技）7.09億元居第4；達亞6.17億元為第5名。

安永分析，今年IPO產業別，仍是以科技業一枝獨秀，半數為科技業，統計科技業今年吸金規模約58.5億元為最多。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示，受到疫情影響，台灣加權指數今年上半年曾短暫跌破萬點大關，後續在投資信心恢復後，指數迅速回到萬點之上，更在12月創下新高到1萬4千點，顯示台股有基本面跟資金面支撐。

展望2021年IPO市場，安永認為，生技醫療吸引投資以及近期半導體股異軍突起，零股交易政策吸引小資，指數新高有望帶動IPO等情況下，安永樂觀看待2021年申請上市櫃家數，整體IPO數量估計將有50家。