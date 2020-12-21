上市、櫃企業營運快報

今（12/21）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.為搶攻年末聚餐、微型尾牙商機，王品集團卯足全力衝衝衝，12月總共有18家門店新開、改裝開幕，平均每1.7天就開一家新店，效率驚人。

2.Micro LED設計公司錼創科技本周將與工研院舉行簽約合作記者會，錼創在國內鮮少公開活動，據了解，錼創大股東晶電（2448），以及與錼創積極合作的面板大廠友達（2409）將有高階主管共襄盛舉，LED產業歷經長時間震盪，2021年盼有機會步入新紀元。

3.動態隨機存取記憶體（DRAM）現貨價大漲，據市調機構集邦科技統計，12月以來，記憶體綜合價格指數（DXI）已竄升26%，顯示DRAM現貨市場暢旺。

據集邦科技觀察，美光（Micron）桃園廠跳電意外，帶動DRAM現貨價提前於12月開始漲價。

在記憶體業者紛紛惜售，加上因應年底及農曆年補貨需求升溫，推升DRAM現貨價高漲，12月來現貨價漲幅達1至2成水準。

4.針對媒體報導立委質疑「富邦金控宣布公開收購日盛金控案，與中國明天系集團肖建華有關，並有助肖建華脫產之疑慮」，富邦金控嚴正表示，此為不實之臆測。

5.從公平會判高通案，到NCC撤中天新聞台執照案，華梵大學人文教育中心兼任特聘教授杜震華21日直言批評政府與民進黨，雖然口口聲聲表示尊重獨立機關，實際上是對獨立機構的獨立性的尊重根本不再。

6.中美貿易戰和新冠肺炎疫情持續衝擊國際政經情勢，全球製造業正進行大規模變革。

有鑒於此，資誠（PwC）聯合會計師事務所於日前舉辦「新冠時代、布局印度供應鏈重組新思維」研討會，邀請PwC印度稅務專家、印度台北協會副會長施哲聖，探討印度整體投資環境、主要台商投資的州別對投資人的投資優惠等，以協助企業分析解決進入印度市場所面臨的挑戰與契機，導入跨國布局新思維，成功拓展印度市場。

7.鴻海發行今年度第3期無擔保普通公司債，發行總額新台幣120億元整，主要用於償還短期負債。

鴻海公告發行今年度第3期無擔保普通公司債，發行總額新台幣120億元；其中甲券固定年利率0.53%，乙券固定年利率0.63%，丙券固定年利率0.68%，丁券固定年利率0.9%。

8.先進材料及製程方案供應商美商英特格（Entegris, Inc.，NASDAQ：ENTG），今日宣布將在未來三至五年內在台投資約兩億美元（約台幣60億元），擴大在台布局。