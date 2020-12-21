今日焦點股 重點摘要

今（12/21）日熱門焦點股如下：

（1）製鞋大廠豐泰（9910）隨著後疫情時代、球鞋消費力道逐漸回溫，營運走出谷底，挾著產品組合優化，ASP將呈現成長，法人樂觀預估，豐泰2021年營運可望呈兩位數的成長。豐泰21日早盤股價最高來到201.5元、漲幅逾3.3%，股價上漲了6.5元！

豐泰11月成品鞋銷售量為900萬雙，年減15％，11月合併營收56.56億元、年減11.63％；自結11月稅後淨利2.94億元、年減逾40.59％，EPS0.34元。

豐泰前十一月成品鞋累計銷量逼近1億雙、年減11.2％，累計前十一月合併營收627.02億元、年減7.23％；前十一月稅後淨利44.59億元、年減24.09％，EPS5.06元。

法人認為，豐泰第四季營收與去年同期相較，年減幅度可望縮小。（工商時報 曾麗芳）

（2）耀登(3138)搶攻5G財，加上具有一站式服務優勢，隨著5G逐漸步入收割期，未來三年5G相關產品應用持續發酵，營運表現可期，另外，隨著5G在全球持續成熟發展，mmWave也將快速成長，耀登也可望自2022開始受惠mmWave小型基地台趨勢，今股價開盤直接跳空漲停鎖住，高掛118元。

耀登是具有一站式服務優勢的天線模組廠，主要業務包括天線設計、製造、認證等服務，其中設計部分主要有三大區塊，首先，與美系晶片廠、電信商和設備商共同開發，用於28/39GHz等5G毫米波與Sub-6GHz陣列天線之small cell與CPE產品；再者，RFID產品給工業用途使用；最後，即車載產品用於V2X相關應用，因耀登設有美國FCC、台灣NCC、WiFi、Bluetooth等機構認證的實驗室，可代為進行產品認證與發照，並代理銷售無線檢測與生物植入安全檢測設備。

耀登針對5G商機備戰多年，早在2017年便投入5G相關研究，看好未來三年5G相關產品應用持續發酵，目前針對small cell/CPE與open RAN的毫米波天線模組已經完成28/39GHz相關設計，預估毫米波2022年將有大幅成長，車載產品也於今年成功進入日本市場，最快將於2021開始出貨。

不僅如此，隨著5G在全球的普及化，mmWave市場也將快速成長，耀登在mmWave波束成型的控制技術上也取得領先發展，目前已經進入投樣階段，耀登也可望自2022開始受惠mmWave小型基地台趨勢，為營運動能再加溫。

耀登2019全年每股獲利1.46元，但今年累計前三季每股獲利已經達2.46元，主要因美國對其大陸客戶禁令造成射頻天線營收減少，但其設備業務因大陸市場提高對基礎研究需求而帶動測試設備出貨與認證服務增加，第四季為傳統旺季，因目前瑞士原廠仍在家工作，目前設備在手訂單已排至2021年，整體交期上看8~10個月。（時報資訊 王逸芯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.第一銅(2009)：期銅續漲，不理外資18日調節賣超1694張，今早股價仍急拉漲停鎖死。

2.海光(2038)：風電題材再起，18日獲外資買超190張，今早股價快攻漲停。

3.聚亨(2022)：外資連三日買超，今早股價一度漲逾9%，衝近17月波段高位。

4.新鋼(2032)：產業面向好，外資18日大舉買超350張，今早交投火熱，股價觸及漲停14.15元。

5.中鴻(2014)：1月盤價漲幅創3年新高，外資18日回補買超1951張，今早人氣不墜，股價觸及漲停15.75元。

6.華紙(1905)：上周股價連跌兩日後，下方5日線支撐強勁，今早交投升溫，股價一度彈升近8%。

7.益航(2601)：外資連兩日賣超計8658張，但仍澆不熄多頭熱情，早盤股價一度漲逾6%。

8.智崴(5263)：獲美高階飛行劇院訂單，有助貢獻營收獲利，盤初股價一度漲逾6.7%，企圖收復月線。

9.金像電(2368)：投信上周天天買超，高檔整理結束，一早向上逼近59元，可望再戰前高。

10.嘉澤(3533)：PC、NB需求強勁，成長動能無虞，股價脫離底部上攻逾2%，拚穩480元。

11.台泥(1101)：第四季營運可望衝上今年高峰，基本面加溫股價，早盤走高1%來到短均之上。

12.冠德(2520)：12月持續交屋挹注，推升今年營運，股價自底部逐步攀升漲逾1%，領漲營建股。

13.東和(1414)：外資偏多、股價底部墊高，人氣回籠量能增溫，早盤勁揚約3%。

14.錸德(2349)：三箭齊發，明年獲利看俏，早盤上揚，站穩5日線、挑戰10日線。

15.晶睿(3454)：偕七友推智慧門禁安防影像解決方案，股價續強漲近3.5%。

16.敦泰(3545)：體質佳、內資挺，晨盤帶量續漲逾3%，再登波段新高價。

17.四維航(5608)：海運市況火熱，下午法說暖場，早盤挾量跳空漲停，再摸天花板。

18.台船(2208)：外資買超不手軟，再爆大量衝上30.95元漲停天價。

19.陽明(2609)：族群超搶鏡，外資、投信高調買超，晨盤爆量再創波段新高價，衝漲逾8%。

20.華新(1605)：外資18日擴大買超，早盤漲逾4%、收復短均。

21.華榮(1608)：銅價飆漲，後市看俏。早盤放量漲逾6%，改寫前高。

22.旭富(4119)：一場祝融損失8億，早盤應聲跌停。

23.神隆(1789)：外資連3日買超，早盤漲逾4%，觸及季線。

24.耀登(3138)：看好未來3年5G應用持續發酵，早盤拉出第2根漲停。

(時報資訊)

（4）旭富製藥桃園廠區20日發生火警，產線燒毀重建需6個月，2021年首季新台幣6億元訂單泡湯，衝擊今天股價直接以跌停價112元開出，跌停委賣加市價賣出高掛逾2.4萬張。

旭富工廠大火衝擊今天股價以跌停112元開出，由於大部份生產線燒毀，估計如果建物主結構未被破壞，重建期間至少需6個月，公司初步預估2021年第1季在手訂單6億元將泡湯無法交貨，衝擊今天股價重挫，以跌停112元開出，創下今年3月25日以來新低點。

其他包括神隆、生泰、中化生及台耀等原料藥股股價表現相對強勢，漲幅在2%至5%不等。

旭富製藥昨日桃園工廠發生火警，旭富今早舉行重訊記者會對外說明，發言人楊文禎表示，粗估火災損失新台幣8億元，但應可獲保險全額理賠，不過生產線幾乎全部燒毀，重建期間至少需6個月，後續產能也會受到影響，目前已經取消新收到的訂單，明年第1季至少6億元訂單受到影響。

楊文禎指出，倉庫存貨製成品價值約2.5億元，這部份未直接受到火勢燃燒，影響應該有限，有待品管進一步分析是否符合標準後，才能進一步確認供貨給客戶。

由於旭富是羥氯奎寧原料藥全球第2大生產商，外界也關注是否會導致缺藥，楊文禎表示，奎寧對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）治療沒有明顯療效，因此已經回復到既有免疫系統失調的運用，雖然會對客戶影響，但還是有其他國家廠商在製造，不致於供需失衡。（中央社）

（5）富邦金(2881)宣布將發動國內「金金併」首例，擬自明（22）日起以每股13元公開收購日盛金(5820)逾50％股權，較19日收盤價溢價約18.72％。日盛金今（21）日開盤即跳鎖漲停價12元、超過19萬張買單排隊，富邦金則開高近1％後走低翻黑，早盤下跌約1.5％。

富邦金18日晚間召開重訊記者會，宣布董事會通過公開收購日盛金股權，首階段規畫自12月22日起至明年2月1日間，以每股13元取得逾50％股權，預估將斥資245.26億元。最終目標為3年內取得100％股權，預期兩階段合計總金額將達490.42億元。

富邦金規畫公開收購日盛金，成為國內「金金併」首例。富邦金表示，併購日盛金主要著眼三大綜效，包括可強化銀行及證券業務，平衡保險、銀行、證券多元收入平衡，以及響應政府金金併政策、深耕投資台灣。

富邦金旗下北富銀全台共135處據點，富邦證券經紀業務以5.54％市占率排名第3。日盛金旗下日盛銀全台共44處據點，日盛證客戶數達130萬戶、經紀業務以3.59％市占率位居第7。雙方合併後全台銀行據點可達179處，證券經紀業務市占率將與亞軍凱基證相當。

富邦金總經理韓蔚廷指出，早在12年前的2008年就有意迎娶日盛金，但過往較難以公開收購的「非合意併購」方式進行。隨著2018年金管會公布「金金併」相關規定，此時出手是「緣分到了」，相信可提供日盛金股東實現投資獲利機會，有信心達到三贏局面。

富邦金表示，此案已在17日獲得金管會核准。對此，銀行局長莊秀媛表示，富邦金符合非合意併購5大條件、並詳細說明3年內完成100％整併計畫。由於符合規則且予以核准，自然希望此案「會成功」，未來將持續關注相關籌資及財務情況有無按照規畫進行。（時報資訊 林資傑）

（6）中鋼(2002)明年1月及第1季盤價續漲，中鴻(2014)與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。中鋼集團今早持續上攻，鋼鐵股吸引市場資金，多數上漲。

隨著中鋼續漲明年元月盤價，中鴻也跟漲，中鴻上周開出明年1月內銷熱冷軋鋼品每噸同步大漲1200元，鍍鋅每噸漲2500元；中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。並預期後續仍具補漲空間。

國際鐵礦砂等原料價格飆漲，中鋼率先開出明年元月單月盤價全面大漲，熱軋每噸大漲1200元，熱浸鍍鋅漲1400元，季盤產品也漲1200~1500元；整體平均漲幅6.1%。

中鴻日前法說會已預期明年第1季鋼價仍是向上的格局。隨著中鋼盤價調漲，中鴻元月內外銷也均再調漲，明年1月內銷熱冷軋每噸再漲1200元，鍍鋅鋼品每噸漲2500元。外銷方面，依地區和產品別每公噸調漲120-130美元。

中鴻表示，全球製造業加速復甦，鋼鐵原料供給緊俏，海外鋼價急升；中國大陸汽車及家電業產銷暢旺，加上鋼品庫存連九周下降，引領中國大陸鋼價強勢上漲。台灣的汽車、營建及家電等需求亦推升下游積極補庫存。

展望明年，中鴻表示，隨著新冠肺炎疫苗問市，加上美歐日將啟動經濟振興計畫，預期明年全球景氣及鋼鐵需求會比今年明顯回溫。目前原料鐵礦砂價格飆至7年最高，本次內外銷價適度調漲，後市預料仍有續漲的空間。

中鋼明年首度銷售暢旺，預估出貨挑戰310萬公噸，加上鋼價調升，獲利可望比本季更好。中鋼看好明年第1季景氣，並預期榮景可望延續至第2季。

中鋼集團中鋼、中鴻領軍，下游的燁輝(2023)、盛餘(2029)全數上漲。鋼鐵股成為資金聚集熱點，逆勢上攻。（時報資訊 沈培華）