廠房燒毀 旭富股價無量跳水跌停

旭富（4119）20日發生大火廠屬燒毀，並波及其他廠商的廠房，儘管多數可望獲得保險理賠，但下季6億元訂單恐將受影響，重建廠房估計也要半年時間，受此重大利空衝擊，今（21）日股價開盤直接跳水跌停，至上午11點成交量僅有261張。

旭富是今天台股中極少數幾檔跌停股中，唯一一檔跳空跌停不起，跌停價來到112元，今年4月間最高價抵157.5元，股價從2018年4月間起漲，當時最低價為55.4，等於翻了快2倍。

旭富今年前3季每股獲利8.04元，今日發布自結前11月獲利8,445萬元，與前10月獲利5,966萬元相較，等於11月單月賺了近2,500萬元，至於12月會受到火災影響多少，備受市場關注。

（工商時報 呂淑美）

雪上加霜的是，原料藥有藥證及GMP查廠要求，旭富目前評估委外代工的可行性相當低。

另外，目前倉庫庫存尚有2.5億的製成品，等待火場鑑定完成，旭富將進場分析檢驗，品質合格的話則可先供應部分訂單。

（工商時報 李青縈）

旭富厄火燒毀今明年營運 股價淚奔躺平

旭富（4119）前3季獲利6.39億元，20日一把大火除了燒掉8億元損失外，火災波及隔鄰4家廠商也要賠，明年首季至少有6億元的訂單受到影響，今日股價跳空鎖在跌停板112元，開盤不到十分鐘，有近7,000張的賣單，苦著臉排隊想要賣。

旭富所有生產線都在桃園廠，這把火一燒，初估明年第1季至少有新台幣6億元的訂單可能會受影響，由於沒有其他廠可救援，轉廠又有藥證等的考量實際上很困難，因此已通知客戶暫時取消訂單，倉庫存貨雖然未直接受到火勢影響，但製成品價值約2.5億元能否出貨，還有待品管進一步分析。

旭富昨日火災財務財產損失粗估8億元，有投保足額的財產保險，財務損失的保險理賠應沒有太大問題，而波及隔鄰的廠商，目前損失還無法評估，公司有投保公共意外責任險，其中財產損失理賠上限為3,000萬元。旭富指出，重新安裝機器設備需要半年時間，產能狀態也無法立即回到原有的水準，由於還需要再查廠，估計重建至少需要6個月。

旭富昨（20）日中午左右由於生產線進行化學溶劑處理，不慎引發火災。員工隨即通報消防隊處置，但因風勢強烈，導致火勢難以控制。這起火災造成2位員工受傷，1位傷勢嚴重菲律賓籍員工今晨不治，另1位已無大礙。

（時報資訊 郭鴻慧）

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