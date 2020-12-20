12/21盤前掃描》公股銀年終獎金4~7個月

台股12/21盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.公股金融業年終行情，兆豐銀今年仍掛帥。根據各大行庫內部依據最新的獲利狀況來評估今年員工的平均年終行情，今年兆豐、一銀、合庫可望位列前三名，其中兆豐銀今年的年終無法拿到上一個年度平均八個月的行情，平均仍約可拿七個月，也是行庫最高水準。至於一銀、合庫，行方目前估計應有機會達到六個月左右。

2.受惠於新冠肺炎疫情帶動個人電腦及遊戲機強勁銷售動能，處理器大廠美商超微（AMD）明年第一季的中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）出貨量已被ODM/OEM廠預訂一空，並持續追加在台積電7奈米投片量。超微攜手台積電大搶市占率，業界預算超微明年在台積電7奈米投片量將較今年增加逾八成，並擠下高通成為台積電7奈米製程最大客戶。

3.衝刺軌道經濟，鐵道局透露，台灣防疫佳、內需市場穩，高鐵車站周邊用地商機只增不減，鐵道局手邊僅剩最後三塊「珍珠級用地」，就在台中、桃園、新竹三大都會區，2021年可望吸引450億投資活水，趕上疫後內需市場起飛的浪潮。

4.疫情帶動全球筆電需求大好，繼今年出貨量創下2億台、年增率23％後，供應鏈大廠透露，筆電品牌紛紛大幅加碼明年的出貨量目標，預估明年全球出貨量將高達2.8億台，不僅創下歷史新高，年增率高達四成，更是10多年來首見。以目前關鍵零組件大缺貨，不斷上升的出貨量目標達成率有多高，業界估計明年第二季就知分曉。

5.全球新冠肺炎疫情持續蔓延，帶動筆電及平板、遊戲機、智慧電視、WiFi網通設備等宅經濟商機銷售動能，12月以來DRAM需求由淡轉旺，然而疫情對全球半導體物流亦造成延遲情況，加上年關將近，韓系記憶體廠今年業績目標達陣後，業界傳出提前關帳並暫停出貨，急單則加價三成才願意出貨，因此帶動DRAM現貨價近日全面飆漲。

6.美國參院兩黨議員就聯準會（Fed）緊急放款權限的爭議達成共識，清除了通過9,000億美元新紓困案的最大障礙，參眾兩院可望趕在美東時間周日半夜（台北時間周一早上11點）就附加在支出法案裡的新紓困案投票表決。

7.工業用途普遍的鋁已自今年5月的低點反彈逾40％，倫敦金屬交易所（LME）三個月合約在18日收盤報每公噸2,059.50美元，接近本月稍早觸及2018年10月以來的逾兩年高峰2,096美元。今年以來已累漲逾13％。

8.公股金控將自本周起陸續召開董事會通過明年度的獲利目標，目前已知，兆豐金及兆豐銀對明年獲利成長的目標拉最高，將把獲利目標訂在比起今年全年實際獲利，大約成長兩成，合庫金及合庫銀明年獲利目標則將較今年成長一成。

據了解，對於明年度的獲利目標，兆豐金將在22日「打頭陣」，兆豐金董事會22日將討論、決議明年獲利目標水準，合庫金的董事會將在28日召開，也會決議明年全年獲利目標。

B.利空因子：

1.蘋果代工廠禍不單行？繼緯創印度廠遭到員工大肆抗爭、破壞後，根據陸媒報導，和碩上海廠昌碩周六近午時分也出現大批員工群聚廠區大門口抗議，在廠區最高主管對抗議員工解釋，願意轉赴和碩昆山世碩廠的員工，勞動條件不會讓員工吃虧後，抗議員工旋即解散，而抗議的起因與i12 Mini不如預期、昌碩不需要這麼多員工有關。對此和碩則不予評論。

2.蘋果上周末宣布因英、美新冠肺炎疫情嚴重而被迫暫時性關店，包括加州所有53家店和英國16家店，讓上周全球累計關閉近百家店。蘋果沒有就何時重新開放已關閉門市做出預期。外界擔心歐美乃至全球疫情變嚴重，蘋果會有更多店面被迫暫時關閉。

3.年年都是製藥股高獲利模範生的旭富（4119）桃園海湖廠，20日驚傳火警，由於火勢猛烈，整個廠區付之一炬，並延燒至鄰近四間工廠下，損失慘重，公司初估損失8億元，且大部分產線燒毀，預估重建時間至少六個月，預期將衝擊21日股價。

4.大陸官方近日對互聯網平台屢屢出手。大陸前財政部長樓繼偉20日表示，要防止金融平台出現「大到不能倒」，甚至應限制與平台合作的銀行家數。他並意有所指地點名阿里巴巴旗下螞蟻集團，表示近期約談某金融平台暫停上市，是於事前防範系統性風險。