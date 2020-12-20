周線連7紅 法人看台股說話了

台股加權指數18日終場收14,249.96 點，下跌8.97點，周線連7紅。法人分析，台股維持高檔震盪，雖然外資期貨轉為淨空單，不過均線仍維持多頭結構。

台股加權指數18日收在14,249.96點，終場下跌8.97點，成交值新台幣2,471.54億元，周線連7紅，維持類股輪動、高檔震盪格局。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析，股價走高的電子股正在消化明年潛在庫存調整的負面預期；不過，資金同時也轉進基期低、具漲價題材的族群。與景氣關聯度高的傳產類股有不錯表現，又以原物料族群表現較佳。

廖哲宏表示，台股加權指數寫下新高後，維持高檔震盪格局，資金持續維持流動。自12月以來，電子股以TFT-LCD面板、被動元件、網通及基期較低的下游業者表現較佳，傳產股則以玻陶、航運、鋼鐵股強勢。

觀察三大法人買賣超狀況，18日合計賣超10.15億元，其中外資及陸資買超0.68億元。廖哲宏指出，雖然外資期貨轉為淨空單；不過，台股目前均線仍維持多頭結構，加權指數表現空間有限，但個股表現可期。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾認為，受惠疫苗問世、美國聯準會維持貨幣寬鬆政策不變以及經濟轉好下，企業獲利預期維持正向發展，持續看好台股後市，題材上則看好5G基地台、面板及晶圓代工等。

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