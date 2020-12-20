12檔人氣績優KY股 有亮點

KY股目前在台上市櫃超過百檔，成為許多投資人青睞的投資標的，篩選近年來都有穩健獲利，今年前3季獲利大幅成長或第4季獲利成長可望跳增，且目前股價本益比（PE）偏低，約落在10～15倍附近的科嘉-KY（5215）、泰鼎-KY（4927）等12檔績優、有人氣的好股，投資專家表示，當市場不理性時，股價遭到錯殺時，正是「撿漏」、撿便宜股的佳機。

國外公司來台上市的KY股，多屬於各產業獲利績優生，挾籌碼優勢，獲利外資法人青睞，不但交易活絡，周轉率高於國內上市公司，且市場願意給予較高的PE，但因康友-KY事件後，引起市場對KY股的負面評價，造成不少KY股遭到無妄之災下跌。

證交所副總陳麗卿表示，KY公司中有很多好公司，也是各產業龍頭，例如PCB龍頭臻鼎-KY積極在台找地設廠，很多KY公司紛紛將廠設立在台，創造國內的經濟成長與就業人口，另有不少KY公司善用我國研發能量以提升國際競爭力，例如矽力-KY、亞德克-KY、世芯-KY、貿聯-KY等，均在台灣設置研發中心，這些公司在營運表現上也持續繳出亮麗成績，今年前3季EPS表現高達9～23元。

篩選KY上市櫃股中，近幾年來都有穩健獲利表現，且前3季EPS表現不俗，或前11月營收成長、或第4季獲利可望跳升、或今年營運觸及谷底，明年有望回升的低PE股，且股票有人氣，今年來周轉率已達到100％以上，計有科嘉-KY、泰鼎-KY、茂林-KY、安力-KY、GIS-KY、材料-KY、聯德控股-KY、鼎炫-KY、騰輝電子-KY、臻鼎-KY、麗豐-KY、金可-KY等12檔。

台新投顧副總黃文清表示，任何市場一定都有好學生也有壞學生，不能「一竿子打翻一條船」，國內上市公司也有地雷股，投資人在投資前要做足功課，投資前要檢視其財報，低PE及高獲利等指標，代表相對風險較低，而有轉周率高有量能則意味獲得市場認同。

統一投顧董事長黎方國也指出，康友-KY事件可以說是「一顆老瑤屎壞了一鍋粥」，不是只有KY公司會爆雷，但此事件造成近來不少KY股遭到錯殺，當市場投資人不理性，出現好壞股票都一起被殺低，建議投資人可以逢低布局撿便宜「撿漏」。

黎方國表示，上述選股12檔個股都是好公司，包抱茂林-KY、科嘉-KY、GIS-KY及臻鼎-KY等都是蘋概股，營運爆發，另麗豐-KY及金可-KY等，在大陸通路布局有成，今年因受到疫情影響衰退，但明年景氣復甦，營運成長可期。