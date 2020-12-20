擁競爭力、獲利佳 前10高股中KY股占3檔

台股上市櫃百元俱樂部目前有213檔、創下史上高峰，而上市櫃合計僅約有109檔KY股，當中就有25檔躋身百元之列，其中，前十高價股中，矽力-KY（6415）穩居股王后寶座，18日股價收在2,470元，另千金股譜瑞-KY（4966）排名第5高，收1,140元，而近日外資喊出新千金的亞德客-KY（1590），則排第7高價股。

近來因康友-KY董事長黃文烈涉及掏空、落跑，淘帝-KY及凱羿-KY也相繼傳出負面消息，引發市場對KY股負面傳聞，不少KY股股價受到波及。然而統計KY股股價表現，可以發現，扣除暫停交易的康友-KY，目前上市櫃的KY股共有109家，占整體上市櫃股約1,740家的6.26％，而在百元俱樂部中，KY股有25檔、占213檔中的11.74％。

為何仍有KY股在台股高價股中可佔有一席之地？統一投顧董事長黎方國解析KY股受到市場青睞，主因為很多KY股獲利優，「真正聰明的法人會著墨」，若了解KY股內涵，其股價不會受到影響，在上市櫃股中不乏有KY股是千元以上的「寶藏」、很多好股。

台新投顧副總黃文清也指出，台股KY股中，有很多公司營運及獲利都是各產業的佼佼者，與例台股股后、IC設計股矽力-KY及高速傳輸的譜瑞-KY，都是產業中競爭力最強的公司，再加上未來成長性高，因而市場願意給高本益比（PE），造就高股價。

據統計，目前KY股百元俱樂部計有25檔，依股價高至低排序分別為：矽力-KY、譜瑞-KY、亞德客-KY、世芯-KY、鮮活果汁-KY、貿聯-KY、麗豐-KY、大地-KY、中租-KY、美食-KY、冠星-KY、金可-KY、鼎炫-KY、科嘉-KY、材料-KY、臻鼎-KY、泰昇-KY、訊芯-KY、眾達-KY、茂林-KY、鈺齊-KY、GIS-KY、豐祥-KY、聯德控股-KY、羅麗芬-KY等。

其中，今年前3季獲利最佳的是譜瑞-KY，每股獲利（EPS）高達32.58元，矽力-KY也有23.98元，另亞德客-KY及鮮活果汁-KY都在17～18元以上，多數都是高獲利族群。

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