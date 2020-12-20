鋼鐵接棒就玩完了？揭台股11年前驚人巧合

台股進入12月之後，雖然穩在14,000點之上，但最強主流卻由航運，鋼鐵等傳產股領軍，不由得讓人懷疑，行情是否已經走入尾聲。但今天我們用一個不一樣的角度，來推算一下台股的極限。

2009年雷曼風暴過後，由美國發動的QE1令台股在短短兩年內，由4,400點漲至8,395點，漲幅約90%，由於當時景氣狀況尚未復甦，因此又被稱為「無基之彈」。今年的台股與11年前也有異曲同工之妙，因為今年漲的並不是技術面（常見高檔爆料黑K但又屢創新高）或籌碼面（今年度外資瘋狂賣超），漲的就是完完全全的資金行情。

而今年由於疫情席捲全球，寬鬆的共鳴度前所未有，尤其光以美國來說，釋放熱錢的規模就是11年前的1.2倍。那麼我們以一個簡單的數學算式來看，若11年前台股可以漲90%，那麼今年資金規模是1.2倍，豈不是可以漲108%！？若我們以3月最低點8,523點計算 上漲108%的結果為17,727點！即便我們不預期108%，只單純以2009年為樣本，漲個90%就好，也將可上看16,193點！是不是很驚人呢？

最後再提醒各位一次，2009年稱為「無基之彈」，而剛剛公布的上市櫃11月營收，可是創下歷史新高，有資金，有基本面的行情，何須在14,000點就畫地自限呢？你說是吧！

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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（中時新聞網 編輯、 吳美觀）