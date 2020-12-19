16檔三高護體 金牛狂奔

新年度即將到來，市場關注台股的焦點族群投資動向。市場專家表示，基本面、籌碼面及做夢題材將合力撐起近期的盤面重點，可挑選前11月營收超越2019全年，且法人持股占比大增、近一月來持續加碼的個股，包括敦泰、亞德客-KY、撼訊等16檔三高股，預料將扮演2021年首季領漲的主力戰將。

2020年進入尾聲，雖有新冠肺炎疫情的干擾，台股表現仍逆勢強勁，即便外資累計減碼金額高達5,931.44億元，大盤期間漲幅仍有超過18％。接近年底封關，配合企業獲利進入向上軌道，法人圈普遍對金牛年表現依舊抱持正向看法，「業績增溫、資金簇擁」為兩大關注重點。

據統計，逾1,600檔上市櫃企業中，符合前11月營收已超越2019全年，以及獲三大法人大力相挺，這一年來持股占比增加超過5個百分點以上，近一月加碼規模突破千張的個股，共有敦泰、亞德客-KY、撼訊、金像電、力旺、天鈺、京鼎、驊訊、致茂、國光生、天宇、動力-KY、宏碁、優群、茂矽、圓展等16檔，兼具基本面、籌碼面支撐，上攻動能看旺。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，目前因大盤量縮震盪，以及外資期貨操作保守，使得盤面震盪表現，但整體架構持續偏多，並且基本面復甦趨勢不變，營運表現亮眼具題材支撐的個股有望持續扮多頭指標。

觀察上述個股，可分為疫情受惠、電子拉貨以及景氣復甦三大類型，包括防疫、遠端商機股，5G、智慧機供應鏈，以及工具機族群等，代表多方資金鎖定目聚焦有實際業績貢獻，2021年可望更旺的個股，股價表現「進可攻，退可守」。

外資法人預期，亞德客-KY受惠電池相關與機械下游需求強勁，帶動第四季業績表現淡季不淡，年增有機會挑戰兩成幅度。且因中國大陸5G、新基建及全球電動車動能持續增長，訂單能見度高，外資目標價喊上千元，目前三大法人持股達83.82％。

凱基投顧也分析說，市場看好加密貨幣可能取代黃金，成為對抗通膨的標的，帶動比特幣衝上歷史新高，2020年來漲幅達220％，具挖礦概念的板卡族群再度躍居盤面指標，撼訊前11月營收326.85億元，三大法人年初以來持股占比大增10.5個百分點，加碼力道猛烈。