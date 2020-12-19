蘋果暫停緯創印度廠新業務

緯創（3231）印度新廠遭破壞還未能復工，傳出客戶蘋果公司方面已將緯創列入試用（on probation）觀察期，同時暫停新業務合作，直至緯創完成相關改正措施。

據路透社引用蘋果最新聲明指出，針對上一個周末、緯創於印度南部Narsapura廠發生暴力事件後，蘋果審查團隊初步調查認為，緯創未落實適當的工作時間管理流程，致使10、11月的部分員工薪資延遲發放，而這已違反了蘋果要求供應鏈夥伴的《供應商行為準則》（Supplier Code of Conduct）。

蘋果在聲明中並表示，將持續監督緯創在相關改正措施的進度，以確保所有員工都享有尊嚴並受到尊重，並得到及時與足夠的補償。

依印度媒體及路透報導，蘋果原規畫於2021年1～2月間在印度開始量產iPhone 12系列部分機型，而緯創此回遭砸的新廠即含括了iPhone 12系列新機產線，預計在蘋果完成緯創印度廠案的改善計畫前，恐都不會啟動。

對於蘋果方面的最新聲明，緯創方面表示，無法針對客戶相關內容予以回應。

不過19日稍早，印度媒體引用緯創在當地發出聲明中已承認，部分受雇於緯創印度Narsapura廠的員工並未獲得適當的工資，也因此使得一些感到憤怒的工人於12日時破壞該廠設備及iPhone，造成數百萬美元的損失、並迫使工廠暫關。

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