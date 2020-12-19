貨櫃航運市場太瘋狂 16檔航運股嗨起來

全球貨櫃航運報價居高不下，市場一「櫃」難求，貨櫃航運股如長榮、陽明及萬海18日股價再創新高。近期散裝航運BDI指數大漲15％，四維航、新興也加入多頭陣營，成為盤面上領頭羊。

航運股之中，台船、中航、四維航及陽明四檔個股拉上漲停板價，志信、新興、正德、台航、裕民、長榮、中櫃、華航、榮運、慧洋-KY、亞航、萬海，漲幅亦在2～8％之間，整體族群漲勢整齊。

法人分析，年底封關在即，法人作帳或結帳者紛紛出手，個股振幅加大，投資獲利難度升高，低基期的航運股，成為短線資金點火標的，維持盤面多頭人氣不墜。

群益投顧指出，今年貨櫃市場受到疫情衝擊，運力供給大於需求，惟歐美陸續解封，庫存回補需求，產業供需市況好轉。由於歐洲線、亞洲線於第四季紛紛調漲運價，美西、美東線運價持穩，缺櫃情形短期未變，運價漲勢將延續至明年農曆春節。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，散裝族群呈現落後補漲態勢，主要因近期鐵礦砂價格大漲，海岬型船運價走高，激勵近一周BDI指數上揚，加上2021年進入後疫情時代，各國紛紛祭出了紓困方案以及擴大基礎建設，預期散裝船運市場將持續回溫，在基本面轉佳且股價位階偏低之下，相關族群有望維持強勢。

在個股題材上，裕民新超大型礦砂船「裕智輪」交船，每年將為裕民帶來數百萬美元獲利，明年散裝船運市場將會有顯著成長，有利裕民後市展望。

陽明股價連漲三個月，漲勢凌厲，因該公司美洲、歐洲線的航線比重較大，由於大陸造櫃廠產能不足，導致缺櫃狀況，加上碼頭工人調度不佳，支撐美洲線運價持穩，歐洲線則延續漲勢，且因高價的長期租約將陸續到期，全年獲利表現有望轉虧為盈。

萬海以亞洲線為主，因全球海運缺船、缺櫃態勢，將延續至明年農曆春節，在第四季近洋線的運價漲勢強勁下，業績展望正向。

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