16檔內資加碼 掌多頭兵符

歐美聖誕節長假即將來臨，外資交投急凍，內資成為年底前作帳主旋律。12月以來投信及自營商買超的個股，包括群創、大成鋼、金像電等16檔擁基本面護體，有望執掌多頭兵符，帶動台股衝刺年底封關行情。

篩選12月以來投信、自營商同步加碼個股，以漲價題材居多，包括面板股群創，鋼鐵股中鋼、中鴻、大成鋼，航運股長榮、萬海等，及明年景氣看俏的台玻、正新，5G題材的金像電、全新，相關個股各擁題材，獲得本土法人青睞。



兆豐投顧董事長李秀利指出，美國新一輪紓困案有望達成協議，美科技股走多，那斯達克指數頻創歷史新高，加上新台幣升值的資金效應，台股守住月線後反彈，惟在接近14,400點關卡後，市場近關情怯，投資人追價謹慎，成交量低於5日均量，預期加權指數短線將在5日、10日均線附近高檔震盪。她認為，美國聯準會維持貨幣寬鬆政策不變，大盤將以投信、集團年底作帳等題材，為盤面輪動主軸，預期台股在短線整理後，有機會盤堅挑戰歷史高點。



國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，台股成交量連日量縮，主因指數漲多乖離偏高，加上外資在長假前操作偏保守。但歐美新冠疫苗開始施打，加上美國新一波刺激政策即將出爐，基本面與資金面維持正向，指數整理後，仍有轉強創高的機會。現階段操作上，蔡明翰建議分散布局電子及傳產類股，電子股反應產品需求回升，原物料族群則受油價激勵，預期兩者將維持健康輪動。



富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄則認為，台灣擁有完整半導體供應鏈，從5奈米製程開始報價上漲，加上近期傳出接單狀況已經滿載至後年，加上今年首季因疫情衝擊業績，在比較基期較低下，預估台廠第一季的營收與毛利率皆可望較今年同期成長，預期明年第一季半導體與科技創新相關產業，可望帶動台股指數再向上攀高。