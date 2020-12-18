淺水無大魚 台股下周拚「點放行情」

台股18日因富時指數調整生效，成交金額增溫到2,493億元，指數狹幅震盪下跌8.97點，收在14,249點。法人認為，下周起外資休假效應將逐漸浮現，量能預估會進一步萎縮，「淺水無大魚」的情況下，預期以個股各點開花的機會較高。

歐美耶誕節長假將至，外資陸續放假，包括台積電、聯電、大立光、鴻海、台塑、中鋼等指標權值股區間震盪，台積電仍呈現小幅貼息，大盤單周下跌11點，終結連六周上漲。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，雖然目前盤面在量能及技術指標出現警訊，但在資金行情助陣及企業獲利向上態勢延續，不需太過擔心。

簡伯儀認為，觀察大盤漲停板家數仍多，並以具成長、作夢題材的中小型股表態機率較高，近期以類股輪動、個股點放行情為主，短線可聚焦景氣復甦帶動的原物料行情，塑化、鋼鐵、造紙族群有望接棒上攻。

此外，年底為本土法人作帳旺季，短期有投信加持的個股將具表現空間，隨著元月資金行情重啟，外資買盤回籠，將有利類股再掀起一波攻勢。

群益投顧董事長蔡明彥則看好貨櫃海運隨著歐美陸續解封，需求增加與庫存回補帶動整體供需市況好轉，運價有望續揚。以及近期鐵礦砂漲勢強勁，期鎳等重金屬價格攀高，終端需求增溫將推升鋼鐵拉貨力道。

在國際消息上，則關注美疫情持續延燒，衝擊終端消費與勞動力市場，景氣復甦恐再次陷入停滯。另美國11月零售銷售月減1.1％，遠低於市場預期，因各州逐步採分階段限制經濟措施，壓抑內需消費動能。

永豐投顧表示，以技術指標來看，月、周KD維持高檔向上趨勢，中長線格局未被破壞，短線則因外資休假，買盤突然熄火，期貨轉為淨空單，導致多頭有所忌憚，追價意願明顯不足，預期年底前指數將以盤代跌，關注後續落底訊號。