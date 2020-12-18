12月18日一分鐘強弱勢股
12月18日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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威致(2028)
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10
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隨原料價格攀高，本周調漲鋼筋價格；股價無畏火警飆漲停
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麗臺(2465)
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10
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比特幣一度衝破2.3萬美元、再創新高，挖礦概念股開趴
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亞信(3169)
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10
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聯發科旗下絡達入股，股價跳空、拉漲停，創7年來新高
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光鼎(6226)
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10
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外資近日多站買方；成交量連2日增，股價突破整理上攻
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紘康(6457)
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10
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防疫需求大，11月營收1.04億元，年增67％，早盤即漲停
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台船(2208)
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9.96
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高雄海關四艘100噸級巡緝艇建造標案下周開工，行情鳴槍
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亞太電(3682)
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9.96
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搶進5G企業專網，攜手IC封測大廠打造5G智慧製造工廠
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青雲(5386)
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9.96
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比特幣再刷新高＋GPU大廠顯卡PK，台系板卡廠股漲叫好
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立德(3058)
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9.94
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11月營收3.74億元，終止連5月年減；股價突破整理區間
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第一銅(2009)
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9.93
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銅價飆至近8年高點，買盤轉進，簇擁股價創23年來新高
製表：方歆婷
12月18日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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鄉林(5531)
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9.23
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漲勢嘎然而止、賣壓大舉出籠，股價吞長黑K、回測5日線
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博智(8155)
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7.69
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明年H1伺服器客戶相對不樂觀，2021年營收再增有難度
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光耀(3666)
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6.48
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外資終止連9買、轉賣43張；股價回檔至短均糾結下方
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鈺德(3050)
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5.12
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股價終止連4紅，小幅賣壓拉出長黑K棒、回測5日線
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金麗科(3228)
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4.91
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外資多空不明、昨轉賣55張；股價昨衝高後回測5日線
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立積(4968)
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4.88
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連3日遭列警示股；小幅賣盤調節，成交量終止連3增
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詮欣(6205)
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4.86
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外資近日多賣；股價橫盤整理多日，昨黑K摜破短均糾結
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希華(2484)
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4.07
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股價日前突破整理區間，惟賣盤調節下拉長黑K觸10日線
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胡連(6279)
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4
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外資連2賣、近一周累積賣超174張，自營商也多站賣方
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承啟(2425)
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3.96
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比特幣衝新高，卻成概念股漏網之魚；黑K吞噬前日紅K
製表：方歆婷
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