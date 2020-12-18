12月18日一分鐘強弱勢股

12月18日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

威致(2028)

10

隨原料價格攀高，本周調漲鋼筋價格；股價無畏火警飆漲停

麗臺(2465)

10

比特幣一度衝破2.3萬美元、再創新高，挖礦概念股開趴

亞信(3169)

10

聯發科旗下絡達入股，股價跳空、拉漲停，創7年來新高

光鼎(6226)

10

外資近日多站買方；成交量連2日增，股價突破整理上攻

紘康(6457)

10

防疫需求大，11月營收1.04億元，年增67％，早盤即漲停

台船(2208)

9.96

高雄海關四艘100噸級巡緝艇建造標案下周開工，行情鳴槍

亞太電(3682)

9.96

搶進5G企業專網，攜手IC封測大廠打造5G智慧製造工廠

青雲(5386)

9.96

比特幣再刷新高＋GPU大廠顯卡PK，台系板卡廠股漲叫好

立德(3058)

9.94

11月營收3.74億元，終止連5月年減；股價突破整理區間

第一銅(2009)

9.93

銅價飆至近8年高點，買盤轉進，簇擁股價創23年來新高

製表：方歆婷

12月18日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

鄉林(5531)

 9.23

漲勢嘎然而止、賣壓大舉出籠，股價吞長黑K、回測5日線

博智(8155)

 7.69

明年H1伺服器客戶相對不樂觀，2021年營收再增有難度

光耀(3666)

 6.48

外資終止連9買、轉賣43張；股價回檔至短均糾結下方

鈺德(3050)

 5.12

股價終止連4紅，小幅賣壓拉出長黑K棒、回測5日線

金麗科(3228)

 4.91

外資多空不明、昨轉賣55張；股價昨衝高後回測5日線

立積(4968)

 4.88

連3日遭列警示股；小幅賣盤調節，成交量終止連3增

詮欣(6205)

 4.86

外資近日多賣；股價橫盤整理多日，昨黑K摜破短均糾結

希華(2484)

 4.07

股價日前突破整理區間，惟賣盤調節下拉長黑K觸10日線

胡連(6279)

 4

外資連2賣、近一周累積賣超174張，自營商也多站賣方

承啟(2425)

 3.96

比特幣衝新高，卻成概念股漏網之魚；黑K吞噬前日紅K

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組