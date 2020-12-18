外資賣超熄火 台股年終作帳看集團臉色

台股震盪走低收跌8.97點 航運股強勢

台股今天走勢震盪，早盤指數一度突破14300點關卡，而後賣壓出籠，指數震盪走低，終場收在14249.96點，跌8.97點。電子類股指數大致持平，航運股表現最強。

台股加權指數今天收在14249.96點，跌8.97點，跌幅0.06%，成交值新台幣2471.54億元。台股指數本週跌11.73點。

航運股是今天表現最強勢的類股，在運價走高激勵下，包括陽明、中航與四維航股價強攻漲停，其餘長榮、新興、華航等也同步走高，帶動航運類股指數大漲2.89%。

其餘傳統類股漲跌互見，觀光、機電、電纜與橡膠類股同步走揚。塑膠與玻璃類股表現相對弱勢，類股指數下挫逾1%，汽車與營建類股也同步走跌。

電子股同樣呈現漲跌互見局面，晶圓代工廠台積電收漲2元，聯電震盪走低，收跌0.2元，表現相對疲弱，整體電子類股指數小漲0.05%。

分析師王兆立表示，台股整體籌碼面中性，短期量能萎縮，市場漸趨觀望，預期可能維持高檔震盪走勢。

（中央社）

三大法人賣超台股10.15億元

台股今天跌8.97點，收在14249.96點，成交值新台幣2471.53億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超10.15億元。

自營商賣超9.83億元，投信賣超1億元，外資及陸資買超0.68億元。

（中央社）

《盤後解析》尾盤黑了 周線穩如山、連7紅

在美股指數寫新高帶動下，台股今震盪開高，指數最高來到14329點，惟午盤過後，漲幅收斂、隨即指數翻黑，終場台股收跌8.97點、報在14249.96點、成交量為2471.53億元，本周指數跌11.73點，周線仍連7紅。

目前市場對第四季經濟前景樂觀氣氛加強，且FED維持低利率，全球資金面寬鬆，資本市場多方掌控正向發展，加上12月份集團作帳行情啟動，台股多頭格局不變。

大型權值股今並未有效撐盤，台積電(2330)整場震盪居多，終場收漲0.39%，報在510元，股王大立光(3008)收跌0.3%，收在3305元，鴻海(2317)則是收跌0.11%，聯發科(2454)下跌0.7%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)股價逢明顯修正，跌幅分別為3.3%、2.8%。

全球各航線貨櫃海運價格居高不下，歐洲線運價已連三周大漲，航運股今多頭啟航，中航(2612)亮燈漲停，陽明大漲逾5.5%，長榮(2603)、萬海(2615)亦同步走揚。比特幣價格再創新高，突破2.3萬美元關卡，帶動挖礦股強悍，青雲(5386)、麗臺(2465)均亮燈漲停，映泰(2399)、撼訊(6150)一度大漲，惟午盤過後顯卡概念股漲幅明顯收斂，撼訊甚至翻黑重挫，另外，相關主機板廠微星(2377)、華擎(3515)等股價也上漲。

國際IDM廠第四季將MOSFET等功率元件全產能調撥支援5G基礎建設、車用電子及電動車等高毛利市場，故筆電及平板、伺服器、遊戲機等相關MOSFET訂單將由台灣業者拿下，相關行情有機會一路好到明年，富鼎(8261)大漲6%、大中(6435)、尼克森(3317)、杰力(5299)等也同步大漲。

分析師表示，參眾兩院領袖皆表達新一輪刺激法案即將達成協議，市場預期刺激方案的九千億美元資金即將進入市場，因此近期疫情延燒導致就業放緩的壓力大幅縮減，間接激勵美股持續震盪創高，台灣也因防疫相對較佳，因此經濟復甦腳步相對較快。

央行不僅利率「連三凍」，並且由於電子零組件及資通訊產品需求暢旺，上調今、明兩年的經濟成長率，顯示整體資金面與經濟面將有助於股市持續向上走高，短線雖漲多後指數呈現高檔震盪，但中長線仍應維持偏多的思維。

全球資金充沛之下，非美元貨幣強勢格局不變，台幣延續升值趨勢，但外資操作並未因此而偏多，近期現貨賣多於買，並且期貨空單持續增加，顯示外資心態偏向保守，但內資投信轉為買超，政府基金也在指數震盪與拉回時持續加碼，融資餘額也持續增加，整體籌碼面呈現土洋對作，導致指數雖下檔有撐，但整體呈現動能不足，預期在外資轉多前，恐維持高檔震盪整理，建議等待震盪拉回時再分批逢低布局。

（時報資訊 王逸芯）