航運衝 台積擺尾 台股守5日線 周線黑臉

航運族群無論是貨櫃或散裝航運，受惠運價大漲，短線成為撐盤台股要角，加上權王台積電開平震盪趨堅，尾盤小擺尾上漲2元挹注，而台達電、廣達等集團股也站在多方，使加權指數終場力守在五日線之上，但周線與上周五收盤比較，係小挫12點，顯示短期盤勢暫呈高檔區間整理，個股依題材演出格局。

周五弱勢表現的權值股，包括鴻海、國泰金、富邦金、南亞科、中信金、日月光投控、聯電、仁寶、友達、聯發科、群創、股王大立光、國巨、台塑四寶、亞泥、遠東新、統一、和碩及台玻等，係盤勢上檔承壓主因。

集中交易市場股價加權指數終場微挫8.97點，報14,249.96點，單日跌幅0.06%，成交2471.54億元。

今上、櫃表現不錯的股票，除陽明、華航、長榮、四維航、台航、中航、新興及裕民等航運股外，電子次族群如MOSFET的富鼎、大中；光學元件的玉晶光；機電股的上銀、亞德客-KY。

另外，挖礦比特幣概念的青雲、麗台；太陽能元晶、碩禾與部分生技股如共信-KY、中化生及南光等，多係具題材方有吸「金」誘因，係短期個股領先盤勢發展，仍老神在在遠因。

櫃買市場方面，短線生技、紡纖、鋼鐵與營建等類股指數雖收紅，力挺多方陣營，但電子股表現疲軟，拖累盤勢，加上化學、電機、航運及觀光等族群也表現不佳，使指數開高震盪盤軟，收跌0.23%，報179.32點，成交509.49億元。

業內人士表示，亞洲地區主要股市包括日本、大陸、香港、新加坡、馬來西亞與越南等，周五多臉色不佳，而美股盤後電子盤如道瓊期等4大期指也演出不佳，顯示國際熱錢將因耶誕節放大假前夕，短期操作仍暫以股票換鈔票為主，作價也意興闌珊，係台股跟著在高檔牛皮整理主要原因。

不過，距年底僅餘9個交易日，下周起內資法人包括集團大股東、壽險法人、投信等市場大咖，有機會依個股之題材強勢作價「作帳行情」，包括航運、鋼鐵、水泥、IC設計、晶圓代工、被動元件、矽晶圓、二極體、電動車、AI物聯網及MOSFET等，持穩輪動格局，值持續追蹤。