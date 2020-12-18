志聯Q4營運看旺 明年H1鋼市估穩

鋼線鋼棒廠志聯(2024)第四季受惠棒線需求及價格回升，獲利可望達全年最佳，今年整體營運預估不亞於去年。展望明年，鋼市可望於明年上半年維持較佳的展望，下半年則看疫情是否能確實得到控制。

志聯本周召開法說會，公司表示，今年上半年受到疫情嚴重衝擊，鋼市低迷，價格崩跌，加上外銷市場鎖國封城阻礙，接單出貨不順，許多鋼廠營運受創，但隨著6月起疫情逐漸緩和，和國外市場逐漸打開門戶，與大陸、歐洲等汽車業加速復工，逐漸恢復經濟復甦動力，促使用鋼產業需求大增，推升國際鋼價走場，中鋼和上下游鋼廠跟著受惠，營運逐漸走出陰霾。

志聯第一季小虧，第二季因業外挹注轉盈，第三季本業轉盈挹注獲利；受到線材盤元價格低迷影響，志聯前三季營收8.28億元，年減11.88%；毛利率6.8%，年減2.04個百分點；稅後淨利579.9萬元，年減68.42%；EPS 0.06元。前三季鋼棒占營收65.8%，鋼線占比為27.7%。

展望第四季，受惠棒線需求及價格回升，加上家具、自行車、汽機車等鋼線、鋼棒需求恢復至疫情前水準，法人估公司第四季有望賺贏前三季總和，全年EPS有機會不低於2019年的0.18元。

明年第一季中鋼盤價開高，中鋼第一季棒線價格每噸上漲1500元，並對第二季行情看法仍不差。志聯明年上半年可望隨著鋼價走揚持續獲利，展望明年下半年，需觀察疫苗問世後，疫情是否能確實得到控制。

在未來發展策略方面，公司評估赴東南亞國家投資設廠或營業據點，減少關稅障礙。志聯過去2年外銷東南亞營收比重約15~18%，目前考慮先到越南設營運據點，若銷量擴大至一定程度後再赴當地設廠。

（時報資訊 沈培華）