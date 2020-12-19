殖利率優、股價平易近人 9檔個股成萬人寵

2020年，新冠肺炎疫情重創全球經濟，在各國央行陸續祭出大規模寬鬆措施的情況下，資金浪潮帶動股市自谷底翻升，台股不僅打破高懸30年的12682高點紀錄，更一路飆上「萬四」；展望2021年，台股表現備受期待，而投資人最在乎的，莫過於有哪些個股，值得持續關注、及早布局？

隨著加權指數節節高升，根據證交所統計，截至今年11月，投資人累計開戶數，已超過2040萬戶，較1月成長逾110萬戶，遠高於過去每年平均約40至60萬戶水準，由此可見今年股市火熱的程度。

對於明年台股表現，市場多抱持正面態度，主因在於，疫苗問世後，全球疫情可望獲得控制，進而帶動經濟反彈，股市自然有機會受益。根據國際貨幣基金（IMF）預估，今年全球國內生產毛額（GDP），恐衰退4.4%，但明年有望成長5.2%；主計總處經濟預測則顯示，今年台灣GDP估達2.54%，明年更上看3.83%。

台股仍有利多 大盤可望繼續上攻

整體而言，除了對經濟前景的樂觀預期外，台灣半導體產業優勢、美國總統大選選後行情，都可被視為台股利多。日盛投顧總經理鍾國忠分析，近1年來，台股殖利率約3%、本益比20.9倍，相較他國股市，表現不錯，但「外資之所以看好台股，是因為台灣擁有半導體這個強項。」

美中貿易戰火延燒，台廠則受惠於轉單效應。「在貿易戰中，台灣半導體占據了非常重要的地位，因為中國的中芯，一直起不來，所以台灣半導體，就繼續成為美中之間的關鍵角色。」

另一方面，鍾國忠回顧過去20次美國總統大選，選後隔年，標普500指數平均漲幅，是6.94%，就台股和美股的高度連動性來看，假設2021年，標普500指數如預期上漲6.94%，「台股也有機會漲個5%、6%」；值得注意的是，統計結果顯示，前述上漲機率，大約是60%，而決定其漲跌表現的關鍵，就是疫情變化。

鍾國忠解釋，據IMF等國際機構分析，若疫情未受控，導致感染潮再度爆發，「主要國家GDP，恐少掉一半，你就知道，指數會有所修正。」

何時適合進場？指數接近12515點可留意

若撇開上述風險不談，純粹就統計數據推估，2000年以來，台股第4季、第1季的上漲機率，分別是70%（漲幅3.52%）和76%（漲幅5.45%），「等於從第4季開始，進入年度上漲高機率期，今年第4季到明年第1季，不容易出現重挫。」鍾國忠說。

具體布局策略方面，鍾國忠分析，若第4季上漲機率達7成，第3季大盤收盤點位，就是很具參考性的位置，今年第3季，大盤收在12515點，「所以，當指數接近12515點的時候，可考慮買進。」

選股策略上，鍾國忠建議，投資人可針對財報內容，進行短、中、長期觀察，短期可注意公司每月營收增減，若營收連續數月較去年同期衰退，「你不用奢望有什麼表現，也不必期待毛利率」；中期應關注營業利益率，是否有所成長；至於長期，可留意股東權益報酬率（ROE）表現。

9檔近3年平均現金殖利率逾3.5%標的。（資料來源：CMoney、日盛投顧，林信男製表）

EPS成長、殖利率可期待 市場看好這些標的

若以今年前10月累計營收年增率高於10%、前3季累計稅後純益年增率高於10%，以及預估2021年每股稅後純益（EPS）成長率高於10%為標準，包括聯發科（2454）、鈊象（3293）、矽力-KY（6415）、富邦媒（8454）、信驊（5274）、緯穎（6669）、譜瑞-KY（4966）、嘉澤（3533）、台積電（2330），都是符合標的。

由於上述個股股價頗高，鍾國忠認為，資金有限者，可考慮透過零股交易，參與高價股行情；對高價股不感興趣的投資人，則可觀察現金殖利率表現佳、股價相對「平易近人」的個股。

以今年前10月累計營收年增率高於10%、前3季累計稅後純益年增率高於10%，以及近3年平均現金股利殖利率逾3.5%，作為選股標準，包括大聯大（3702）、超豐（2441）、京元電子（2449）、僑威（3078）、加百裕（3323）、聯電（2303）、中興電（1513）、旺宏（2337）、冠德（2520），都榜上有名。

鍾國忠強調，除掌握經濟情勢外，公司營收、營業利益率、ROE，都是值得關注的財報指標，若該個股擁有較高的股息殖利率，也可提供保護作用，「如果套牢，至少可拿股利」，唯有選對股、存好股，才能讓投資獲利如滾雪球一般，不斷增加。

（林信男）

文章來源：今周刊

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

延伸閱讀

台股漲破萬四，接下來會攻「萬五」還是崩盤？劉泰英給了「這8個字」

「為什麼中國這麼多廠搶不過台灣？」 黃崇仁：這三個原因 讓寶島掌控全球半導體命脈！

拜登奪306張選舉人票、確定入主白宮 川普怒批：美國史上最腐敗的選舉！