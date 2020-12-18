上市、櫃企業營運快報

今（12/18）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.被動元件廠奇力新集團小型一體成型電感產品能見度看到明年第2季初，稼動率滿載，電阻能見度看到3個月，法人估奇力新明年首季業績季減幅度收斂到2%之內，明年獲利拚歷史次高。

展望奇力新集團明年上半年營運表現，本土法人指出，Chromebook需求強勁帶動大顆一體成型電感元件拉貨，訂單能見度看到明年首季底；手機用小型一體成型電感能見度看到4個月到明年第2季初；大小顆一體成型電感元件產能稼動率均滿載。

2.大陸疫情和緩之後，亞崴機電大陸廠接單優於歐美市場，11月接單比10月好些，在手訂單回升至11億元，訂單能見度看到明年第一季。

今(18)日下午參加元大證券主辦法說會，說明第三季營運成果及未來營運展望，工具機產業景氣何時回溫、新台幣匯率對獲利影響，將成為法人關注的焦點。

3.鴻海集團推進ESG有成，16日除在上海報業集團指導、財聯社主辦的“2020投資峰會-ESG高峰論壇”中拿下“2020中國企業ESG最佳案例”，並入選《中國企業優秀ESG案例白皮書》，同日也在廣州舉辦的“2020責任中國·CSR年度盛典”中，榮膺“年度責任創新企業”獎項，可謂是雙喜臨門。

4.櫃買中心18日表示，遠東新世紀公司（1402）將於下周一（21日）發行可持續發展債券，並且上櫃掛牌，該檔債券為國內民營企業推出之首檔可持續發展債券，也是繼11月6日中信銀及永豐銀發行可持續發展債券以來，國內第三檔可持續發展債券。

5.半導體設備及材料備品廠京鼎(3413)前三季獲利創新高，EPS達11.57元，今年受惠先進製程投資帶動營運創新高，美商大客戶拉貨動能強勁，京鼎明年展望續佳，並啟動擴廠，增添未來營運成長動能。

6.全球太陽能導電漿料製造龍頭碩禾(3691)第三季營收27億台幣回到2016年單季水準，第四季前2個月的營收月增連2月下滑，但仍維持年增2位數的成績，前2月營收累計約16億元。

根據Solar Power Europe預測，全球太陽光電新增裝置容量持續上升，預計在2024年達到199.8GW。

2020年雖因疫情影響裝機量不如預期144GW，全年僅安裝112GW，但長期來看新增裝機量僅向後遞延，在全球減碳趨勢下，太陽光電裝置容量維持11.32%年化成長率，帶動電池與模組量上升。法人估碩禾2020及2021年EPS分別為3.9元、4.5元。