今日焦點股 重點摘要

今（12/18）日熱門焦點股如下：

（1）工業電腦大廠研華(2395)聚焦4大產業及3大技術及產品趨勢，強化智慧城市互聯生態圈布局，搶攻中國大陸基建商機。投顧法人對此正向看待，認為研華耕耘此領域已久，將有助智能服務事業群（SIoT）部門長期展望。

研華近期股價震盪向上，今（18）日開高穩揚，最高勁揚5.31％至347元，逼近7月底觸及的346.5元新高，早盤維持逾4％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人近期持續偏多操作，本周迄今買超729張。

研華「Advantech Connect」智慧城市物聯網線上夥伴峰會17日揭幕，指出最新IDC報告預估，中國大陸市場在智慧城市的技術支出將持續成長，預計至2023年將達到400億美元規模，主要投入項目包括可持續的基礎建設、數據驅動的治理方案及數位化管理。

研華此次線上夥伴峰會聚焦智慧服務與零售、智慧物流、智慧醫療、智慧建築等4大產業，以及工業移動、工業物聯平台、智慧遠程設備管理三大技術與產品趨勢切入，探討如何以大數據、物聯網、雲端、AI、5G等趨勢技術，強化智慧城市互聯生態圈。

投顧法人認為，受新冠肺炎疫情衝擊，今年工業類股營收均見衰退，但西門子（Siemens）、漢威聯合（Honeywell）、開拓重工（Caterpillar）等全球大型公司，以及研華、樺漢等台灣工業電腦廠，均在近期法說中認為營運谷底已過，預期明年將重啟成長動能。

投顧法人指出，由於今年營收衰退主要由於訂單出貨遞延、而非取消，看好工業類股明年營收成長動能將優於過往，明年進入下個成長周期。認為研華在邊緣運算發展上將維持領先優勢，預期明年營運可望恢復成長，看好營收及獲利均可望重返雙位數成長。

投顧法人認為，研華在技術上長期居於領先地位，營收成長率及獲利結構遠優於下游系統場同業，且所處產業具長期發展趨勢，預期長期營運將持續受惠5G基礎建設、智慧製造升級、邊緣運算需求增加，維持「買進」建議、目標價340元不變。

另一家投顧法人態度則相對保守，研華耕耘智慧城市已久，相關產品線係歸類於智能服務事業群（SIoT）部門，目前營收比重為10～20％，且長線展望佳。不過，考量近期研華接單狀況轉差，不利於後續業績表現，故仍維持「中立」評等。

該投顧法人指出，觀察目前工業電腦產業概況，呼吸器等醫療設備、筆電等防疫衍生商機買氣續熱，各國政府為改善景氣而增加財政支出，亦有助於軌道交通、5G基礎建設等電信設備的公共建設標案加速釋出。不過，博奕、零售、工廠自動化等市場需求仍較疲弱。

投顧法人認為，影響研華後續營收表現的關鍵將在歐洲及台灣。其中，歐洲近期接單狀況雖見改善跡象，但多數客戶對短線總體經濟前景仍持謹慎看法，台灣客戶釋單態度亦趨守，均不利於研華營收表現，營運動能復甦時程仍有待進一步觀察。（時報資訊 林資傑）

（2）智冠科技今年前3季每股純益（EPS）6.11元，創10年新高；展望明年，智冠表示，持續射3支箭，包括MyCard點數卡、IP授權與網龍新遊戲；另外，旗下藍新金流擴大線下布局，有機會成為集團成長動能。

智冠與網龍周五多在平盤附近整理，迄中場持穩走高，表現穩健。

智冠集團今年雖然受旗下網龍新遊戲推出不如預期影響，不過，在其它子公司遊戲加持、網路廣告行銷、金融科技三大事業群穩健發展挹注下，今年前3季稅後淨利新台幣7.43億元，年增67%，每股盈餘6.11元，已超過去年全年表現，且為10年同期新高。

智冠財管中心總經理鍾興博表示，今年提出的3支箭，分別是MyCard、網龍及遊戲新幹線，不過，網龍在新遊戲表現不如預期，因此這支箭要飛到明年。也就是說，智冠明年持續射3支箭，包括MyCard、IP授權、網龍新遊戲，其中，MyCard遊戲點數卡市占率第一，維持穩定獲利貢獻，預期是明年營運主要動能。

另外在網路行銷、金流事業群，明年營運規模及獲利表現都會更好。

鍾興博進一步分析，藍新今年表現不錯，預計今年交易額可望突破500億元、共有20幾萬合作商家，靠每筆交易2%手續費，單月營收突破8000萬元，線上具規模經濟可開始獲利，明年目標朝1000億元努力；在財務體質更穩健後，將進一步擴大推廣線下業務，目標是與線上做到相當的規模，屆時將成為智冠集團很大的一支箭。

網龍部份，網龍總經理呂學森表示，今年是網龍成立20年來最沈重的一年，「黃易群俠傳M」表現失利有很多原因，這季做很多調整，包括先前各自獨立出去的研發子公司再併回網龍，集中資源開發較大型的手遊，在研發力量重新整併後，明年將開發「天子傳奇」和「尋秦記」2款新遊戲。

其中「尋秦記」將和智樂堂於美術製作上合作，預計在明年下半年陸續推出，在這段期間，網龍會把舊的端遊或手遊做大幅調整去維繫目前業績，力拚在新遊戲上市前維持損益兩平或小賺。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.四維航(5608)：短均上揚，21日法說在即，今早多頭搶進卡位，放量衝上漲停。

2.聯電(2303)：拚擴產搶單，雖外資持續賣超，但本土法人力挺擴大買超，加上昨夜ADR飆漲近7%，帶動今早股價漲約2%。

3.世紀剛(9958)：綠電+漲價題材，吸引外資持續買超，今早股價強彈逾3.5%，收復5日線。

4.第一銅(2009)：銅價飆升，外資連兩日買超，激勵今早股價再漲逾8%。

5.良得電(2462)：新品壯大帶動明年毛利率衝，高檔整理後發動攻勢，上漲2%。

6.宏致(3605)：買下美國連接器廠Genesis全數股權，有利後市發展，市場認同，開盤後攻漲5%。

7.萬潤(6187)：采鈺、國巨大單挹注明年業績，股價整理後多方動能增強，走高逾2%。

8.鮮活果汁-KY(1256)：今年營運好靚，股價重回3字頭後，市場信心回升，今早走高成功回到月線。

9.日勝生(2547)：谷價脫離谷底，買盤信心回升，量能增溫推升股價攻高半根漲停板。

10.中航(2612)：運價走高帶動股價，高檔拉回修正結束，今早跨過30元飆上漲停，改寫逾一年新高價。

11.美食-KY(2723)：營運走過谷底，外資連3日買超，股價彈升至166元，創近期高點。

12.大同(2371)：高層人事異動小穩軍心，早盤放量漲逾3%，登1年來新高。

13.研華(2395)：進軍智慧城市，外資連7日買超，早盤漲約3%。

14.緯軟(4953)：明年營運看俏，三大法人連2日買超，早盤續漲逾2%。

15.亞信(3169)：聯發科旗下絡達入股，早盤漲停，突破前高。

16.紘康(6457)：防疫需求大，早盤漲停、短均全拿。

17.威盛(2388)：威鋒電子申購熱，早盤母憑子貴、勁揚逾7%。

18.合勤控(3704)：資安題材成明日之星，買盤搶卡位布局，今日拉出第三根漲停，改寫新高價33.25元。

19.中化生(1762)：全年EPS上看6元新高，晨盤放量彈升4%，觸及月線及半年線。

20.達興材料(5234)：攻半導體材料，新廠明年下半年投產，晨盤急漲4%，衝4個月高價。

21.元太(8069)：積極擴大電子紙應用市場版圖，Q4營運看升，今挾量彈升5%，站上2年半高峰。

22.達亞(6762)：上櫃首日買盤冷淡僅小揚約1%，未點燃蜜月行情。

23.南港(2101)：疫苗利多頻傳，輪胎業動能回溫，晨盤強彈近5%，一舉攻克月季線。

(時報資訊)

（4）氣動元件大廠亞德客-KY積極布局線性滑軌產品，外資法人估明年中可望量產，明年相關業績可大幅年增逾220%，集團獲利看增25%衝新高，每股純益逼近30元。

該股周五開高震盪趨堅，顯示逢低接手買氣仍相對活絡，波段行情值持續追蹤。

展望線性滑軌布局，亞系外資法人指出，亞德客-KY線性滑軌產品預估在明年中可望量產，亞德客-KY氣動元件客戶比重約70%有線性滑軌需求。

亞系外資法人預估，明年亞德客-KY在線性滑軌產品業績可望大幅年增超過220%，在中國大陸市占率可超過5%，上看5.5%，占整體業績比重可到12%到13%。

展望明年上半年需求和稼動率，美系外資法人指出，亞德客-KY明年上半年客戶需求持續強勁，稼動率可優於過去2週高檔表現；美系外資也預期明年線性滑軌產品可望帶動亞德客-KY整體毛利表現。

在資本支出部分，本土法人預估明年亞德客-KY資本支出規模維持新台幣30億元水準，持續擴充氣動產品項目並開發標準型線性滑軌產品，預期明年將涵蓋60%以上線性滑軌產品，其中線性滑軌產能將從現有人民幣5億元到6億元，提升到人民幣7億元到8億元。

觀察今年第4季業績表現，亞系外資法人指出亞德客10、11月業績表現優於市場預期，預估第4季整體業績可望較去年同期成長逾2成，逼近50億元，主要是電動車和電池產業應用氣動元件需求穩健；本土法人估單季獲利可超過11.5億元，拚歷史第3高，每股稅後純益可超過6元。

觀察今年，亞系法人預估亞德客-KY今年業績可超過新台幣187億元，年增近18%，歷史新高可期，合併毛利率可站上50%，稅後淨利可超過44億元，衝歷史新高，每股稅後純益可逼近24元。

展望明年，亞系法人估亞德客-KY明年業績目標超過245億元，較今年成長3成，稅後淨利目標超過55億元，年成長23%到25%，每股稅後純益目標逼近30元。（中央社）

（5）台股18日受美股三大指數刷新歷史新高激勵，開盤上漲9.2點，盤中一度攻高至14,329.12元，力拼周線連七紅。其中，航運族群再度駛向新航道，中航（2612）股價亮燈漲停，攻上32.1元。

貨櫃三雄亦表現不俗，陽明（2609）盤中勁揚5.73％，長榮（2603）上漲2.54％，萬海（2615）亦有2.01％漲幅，扮演盤面多頭指標。

今年全球各航線貨櫃海運價格居高不下，歐洲線運價已連三周大漲，上海出口至歐洲基本港市場運價11日公布最新一周歐洲線運價，每20呎櫃來到2,948美元，上漲574美元。

貨櫃航運受惠運價指數翻倍漲，陽明、長榮、萬海股價18日紛紛創下波段新高，其中陽明盤中一度攻上16.9元，惟逾三年來新高價位；長榮則一舉突破30元整數關卡，同時創下逾九年來新高。（工商時報 鄭郁平）

（6）專業醫材廠達亞(6762)今日以每股267.98元上櫃，今年將啟動擴產，預期新廠將在2023年完工，明年營運可望優於今年，不過，多頭反應冷淡，今日以270元開出後，曾一度壓低至267元，多空在平盤附近攻防，並未出現蜜月行情。

全球前十大醫材廠目前已有4家是達亞客戶，達亞2019至2020年成長來自Ethicon手術吻合器，2021至2024年成長將來自CGM、Bigfoot的胰島素注射器／幫浦／人工胰臟、Boston Scientific的Lotus、Procept的水刀機器人、Credence的安全針頭、Ethicon的數位手術系統平台(含括手術機器人)，2025至2030年營收的大幅成長則來自Ethicon數位手術系統平台(含括手術機器人)及Bigfoot人工胰臟。

達亞目前配合醫療器材大廠及新創公司高達80家，超過5300件醫療器材產品關鍵零組件生產經驗。目前客戶群除了母公司益安，其餘來自美國。

達亞提供醫療器材零組件的模具開發與製造、零組件射出成型、半成品與成品組裝，公司專精於醫療器材二類及三類產品零組件生產製造研究開發與設計，並致力於發展醫療器材製造與組裝核心技術。

從產品製造可行性評估、模具設計與製造，射出成型、次製程及成品組裝、委外滅菌製程等，提供完整服務及穩定品質，快速服務客戶的產品開發需求。（時報資訊 郭鴻慧）

（7）聯電ADR大漲6.84%，聯電(2303)今開高0.95元至47元，漲幅約2%，但買盤追價力道不強，股價未再進一步強攻。外資本周連續四天共賣超聯電56407張。

聯電ADR大漲0.54美元，漲幅6.84%，換算每股達台幣48.08元。聯電周四收高至46.05元，今早持續反攻。但因市場買盤集中航運股，電子股追價動能不強，聯電早盤股價多在47元以下狹盤。

聯電於12月8日創下51.7元，逾12年新高後，15日回檔至44元止跌，近三天股價呈現逐日上揚。

聯電受惠8吋晶圓漲價，今年業績明顯增加，明年營運將持續比今年成長。同時，12吋晶圓代工需求也強勁，聯電日前董事會通過新台幣286.56億元資本預算執行案，將擴充南科廠12吋產能。

聯電指出，這次資本預算執行案將於明年執行，將主要用以擴充南科廠12吋產能，其中又以28奈米製程占大宗，因應客戶強勁需求。

聯電目前產能利用率逼近滿載，估計明年資本支出將會高於今年的10億美元。

此外，因應8吋晶圓代工需求強勁，聯電也不排除再收購8吋晶圓廠。（時報資訊 沈培華）

（8）工業電腦廠立端(6245)股價11月中觸及13月高點後震盪拉回，1個月來已修正逾1成，近日止跌緩步回升。今（18）日在買盤敲進下放量強彈，勁揚6.41％至69.7元，早盤維持逾5.5％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人近日轉多操作，本周迄今買超79張。

立端2020年11月自結合併營收6.52億元，較10月6.08億元成長7.24％、較去年同期6.75億元小減3.36％。累計前11月合併營收67.13億元，較去年同期69.25億元小減3.06％，仍創同期次高。

立端近年來強化對電信邊緣運算及工業物聯網布局，並以網安為核心，協同各垂直市場技術領導夥伴，提供網路虛擬化（SDWAN及NFV）應用的網路白牌設備解決方案，獲得Verizon在內的全球20大電信營運商認可，已完成超過20萬企業SD-WAN站點部署。

而立端5年前成立電信生態系，攜手電信商、軟體合作夥伴緊密合作，共同打造5G邊緣運算平台，日前亦成功打入美國5G邊緣運算RCI聯盟，參與「未來農場Farm of the Future」智慧農業計畫，為智慧農業5G/LTE專網，提供白牌網路及運算設備。

「未來農場」第一階段計在2英畝的溫室農田上，提供即時溫度和濕度環境數據，並可遠端管理風扇、加熱器等設備，在出現問題時發出警報、立即做出回應。後續預計部署在美國2300個農場，利用自動化平台監控與控制農作物生長，提高營運效率與降低營運成本。

在5G建設帶動需求下，立端2020年第二季、第三季本業營運顯著轉強，歸屬母公司稅後淨利連2季改寫新高。帶動前三季歸屬母公司稅後淨利4.48億元、年增達29.66％，每股盈餘（EPS）3.8元，雙創同期新高。

投顧法人認為，立端第三季及去年第四季營收均站上21億元高檔，因比較基期較高，第四季營運成長動能相對趨緩，預期將出現小幅「雙降」、仍可持穩高檔。由於上半年營收受疫情影響而下滑，全年營收估與去年相當或略降，獲利仍可望維持成長。

展望後市，立端為因應營運成長所需、強化財務結構，並擴充營運範圍、進入潛在垂直市場，決議發行9億元私募無擔保可轉債，由電源管理暨自動化大廠台達電全數認購，雙方藉此正式結親，加速工業物聯網（IIoT）及5G邊緣運算等應用發展，雙方互補綜效可期。（時報資訊 林資傑）