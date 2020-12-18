各國政府添柴火 18檔電動車概念股疾駛

全球進入疫苗施打的後疫情時代，各國政府重心將逐步從防疫轉向拚經濟。考量明年經濟藉由2020年低基期的復甦，只是數字上民眾無感的復甦，加上持續的貨幣寬鬆政策(QE)也救不了即將爆發的結構性失業，各國政策焦點勢必轉向能真正刺激實體經濟的財政政策上，由各項基礎建設創造就業需求，提高就業率及民眾所得，進而帶動內需消費，達到推動經濟成長的最終目標。

政策扶植重點 啟動新多頭循環

由於做為火車頭工業的汽車產業，在疫情受創較嚴重的中美歐經濟與就業市場占有絕對的份量，汽車產業貢獻中國1.3％～1.6％的GDP，貢獻美國近1％的GDP，貢獻德國5％的GDP。

如果再把汽車產業所帶動的各式元件、鋼材、半導體、服務等周邊效應算進來，對經濟的貢獻度，可能就要再乘以2～3倍，自然成為政府刺激經濟政策的重點扶植產業。

隨著疫情逐步受控，民眾出門的交通移動需求將隨之恢復，加上低利率環境、政府政策推動，有望增加民眾購車意願，配合2020年銷售的超低基期，2021年全球車市將正式終結連續四年衰退，邁向新一輪的產業多頭循環。元大投顧預估，2021年及2022年全球車市銷量將分別年增10～15％及5～7％，絕對銷量在2023年回到至2019年疫情前的水準。

全球環保法規趨嚴 車廠被趕鴨子上架

全球環保意識抬頭，零碳排放目標已成共識，美國新任總統拜登表示就任後首日即重返巴黎協定，2050年以前把美國的碳排放量減至零，並計畫在四年內投資2兆美元，藉以對抗氣候變遷，同時推動潔淨能源汽車產業，有利加速美國在零碳排放的政策法規制定，拉高電動車的滲透率。

元大投顧預估全球新能源車銷量，將由2020年的270萬輛增至2025年的1,292萬輛，年複合成長率達37％，滲透率則由3.9增至13.7％。

歐洲已開始實施更嚴格的排放標準，歐盟宣佈2021年新車每公里平均二氧化碳(CO2)排放不得高於95克的碳排放目標(2020年歐盟境內95％新車平均碳排需符合標準，2021年100％均需達標)，超出標準的車輛將受到每克95歐元的罰款，電動車銷售比重不高的車廠為了避免高額罰款，已先加大向特斯拉購買碳積分，未來將積極依據碳排放目標來進行生產和銷售，可預期會有更多電動車陸續上市。

兩面手法逼出驚人銷售增長

電動車銷售有賴政策驅動，尤其近期歐洲棒打車廠、糖給民眾的兩面手法，已讓市場看到明顯的成效。

2020年前10月歐洲車市衰退27％，但在德國、法國、西班牙、英國等國擴大補貼政策刺激下，電動車銷量逆勢成長，前10月年增92％，滲透率飆上13％，2025年的全球預估值已提早達標，一舉超越中國成為全球最大的電動車的銷售市場。

同樣採取棒子、糖果兩面政策的中國，近期也是加大促進汽車銷售政策的力度，以達刺激內需消費拚經濟增長的目標。

中國商務部發言人高峰12月10日表示，2020年底至2021年初，商務部將著力推動擴大重點商品的消費，鼓勵相關地區優化汽車限購措施，開展新一輪「汽車下鄉」及「以舊換新」。

距離上一輪「汽車下鄉」已是十一年前，當時背景是2008年金融海嘯後政府刺激內需消費拚經濟增長。

差別在於此次「汽車下鄉」的重點，放在作為中國汽車產業新生力量的電動車，並將帶動農村充電樁、充電站的電動車基礎建設。

中美歐的電動車相關政策中還有一個共通點：充電設備基礎建設，例如拜登推動潔淨能源汽車政策之一，就是在2024年前於美國興建50萬座以上的充電站。

政策支援的剛性需求

相較民眾掏現金買電動車前，還要先看看自己荷包，由政府發債砸錢蓋的充電站，屬於勢在必行的剛性需求，充電站相關商機不易受到經濟二次探底風險的衝擊。

投資人想要全球電動車商機中挖寶，優先受惠的充電站供應鏈絕對不能錯過，且未來充電設備需求也會隨電動車銷量同步成長，達到一定的車樁比。

例如充電基礎設施解決方案供應廠台達電(2308)、充電系統檢測設備廠致茂(2360)、快速充電樁及充電站解決方案飛宏(2457)、直流快速充電槍廠健和興(3003)、客製化充電設施解決方案信邦(3023)、充電槍及充電站線束貿聯-KY(3665)、充電槍探針廠中探針(6217)、充電樁廠康舒(6282)等。

電動化 有利車電廠產值再提升

隨電動化趨勢，汽車整車平均半導體含量將在未來數年持續上升，根據英飛凌預估，電動車半導體價值達834美元，高於一般燃油車的396美元，意法半導體預估2019年～2023年汽車電動化的年複合成長率達29％，優於車用半導體整體市場的5％年複合成長率。

可預期與電動車電力運用的功率元件廠，未來營運成長推力相對較大，像是中壓MOSFET廠台半(5425)、中高壓MOSFET廠強茂(2481)、功率元件封裝導線架廠順德(2351)、界霖(5285)。

受惠單台車馬達安裝數量上升，馬達成長性有望超過電動車整車成長性，減速齒輪廠和大(1536)及驅動馬達散熱系統廠智伸科(4551)營運成長可期。

汽車加速電動化趨勢也會提升高壓連接器採用數量，有利車用連接線器廠營運成長，貿聯(3665)、健和興(3003)、信邦(3023)及胡連(6279)等將受惠此長線的成長趨勢。

不過，從近期中國及歐洲市場銷售趨勢觀察，進入門檻低的低價小型電動車似乎更受到民眾的歡迎，頗有步向5G手機降價衝量後塵的可能，這點從特斯拉今年已在中國市場連降四次價可以看出端倪。如果朝此趨勢發展，不僅會給競爭對手在產品訂價策略帶來壓力，也會回過頭向供應鏈砍價降低成本，進而壓縮供應鏈的獲利率，毛利率變化將是未來投資人在操作上所必須觀察的重點。

（高適）

文章來源：理財周刊

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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