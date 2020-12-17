12/18盤前掃描》比特幣飆 概念股金盆滿缽
加密貨幣市場狂燒！貝萊德高層曾預言比特幣將取代黃金，激勵比特幣價格屢創新高，繼16日首度衝破2萬美元大關後，17日盤中續漲至23,774美元，再寫新高價。
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
比特幣 升破23,000美元
今年以來比特幣漲幅高達220％，而流通量次高的以太幣（Ethereum）漲幅更加驚人，年初至今上漲360％…閱讀全文
比特幣飆新天價 12檔概念股響叮噹
大陸加快區塊鏈發展、PayPal開放使用虛擬貨幣交易，使比特幣受市場資金追捧，衝上2.1萬美元高位，挖礦題材發酵…閱讀全文
半導體憂庫存風險 高通：免驚
由於晶圓代工產能吃緊，加上封測產能及載板需求也步入滿載，高通在供應鏈策略上該如何因應？ 高通資深副總裁指出…閱讀全文
美股︱紓困案拚周五通關 三大指數齊刷新高
即將於下周納入標普500指數的特斯拉，周四股價再創高峰，收盤勁揚5.32%，以655.90美元作收，寫下收盤新高…閱讀全文
遭砸廠後…緯創i12印度量產喊停
在蘋果調查報告完成之前，i12印度製造計畫應該都不會啟動，不僅不會改由緯創印度舊廠生產，短期內連將訂單轉到鴻海都有困難…閱讀全文
陸5支疫苗研發最後衝刺 生醫股狂飆
雖近期疫苗相關類股多已大漲，但分析認為，在疫苗2021年有望獲得大規模應用情況下，相關個股仍值得長期關注…閱讀全文
兩年半新低 美元指數跌破90大關
市場對於美元避險資產的需求不斷減弱，導致美元加速今年以來的弱勢，美元指數在17日跌破90關卡，來到兩年半新低…閱讀全文