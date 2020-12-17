貨運需求強 長榮航添新機隊

長榮航（2618）受制於新冠肺炎疫情衝擊客運收入，然貨運的營運逆勢突圍，11月貨運收入繳出57.7億元再創歷史新高記錄，年增近145％。累計前11個月貨運收入達441.1億元，年增91％，鑑於貨運需求緊張，除已拆除12架客機座椅擴充運能外，三架波音777貨機預計2021年第四季起陸續交機，增添營運動能。

長榮航空總經理孫嘉明表示，新冠肺炎疫情使得全球超過40幾家航空公司倒閉、債務重整，堪稱是航空業百年史上最具破壞性的衝擊，目前航空業的客運市場仍疲弱，所幸貨運市場緊俏且新冠肺炎疫苗將開始施打，航空產業看到一絲曙光。

長榮航今年前三季合併營收為679.25億元，年減49.2％，主因客運需求墜崖急凍，客收急劇銳減，不過長榮航靠著5架777貨機及貨運運價大漲貢獻，讓虧損收斂至36.42億元，每股稅後虧損0.75元。

長榮航今年前11月客運收入239.2億元，年減73.8％，但貨運收入達441.1億元，年增91％，載貨噸數達63萬噸，年增13.8％，單位收益達12.65元，年增71.8％。

廖至維解釋，今年前11月貨運載貨量比去年同期增加13.8％，卻能創造客運收入年增91％的好成績單，除了來自市場強勁推升運價大漲外，長榮航將12架客機的座椅拆除，額外增加客艙載貨的運能，亦是推動營運成長的因素之一。

由於短期客運市場尚難恢復，長榮航今年8月與波音調整原本合約內容，將尚未交七架787-10型客機，調整為三架777貨機及四架787-9型客機。廖至維表示，三架波音777貨機預計2021年10月、11月分別交機一架，2022年第一季再交機1架，全數投北美市場，屆時長榮航777貨機規模將從現有的五架增加至八架，運能大幅提升。

孫嘉明表示，長榮航在疫情期間仍維持骨幹航班的營運，服務國人出國及回國的需求，並積極爭取與疫情不嚴重及低風險的國家互相進行不需14天隔離「旅遊泡泡」，期望逐步從短程的旅遊帶動客運復甦。