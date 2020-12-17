12月17日一分鐘強弱勢股
12月17日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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合勤控（3704）
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10
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網路設備、光纖需求持續轉強，11月營收20.14億元，雙率雙增
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金麗科（3228）
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10
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11營收年月雙增，網通新晶片量產出貨，挹注第四季成長動能
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亞信（3169）
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9.99
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聯發科擬認購其20％股權，強化寬頻通訊產品線布局
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天鈺（4961）
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9.98
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驅動IC發動，營收連五月創歷史新高，股價近三個月翻逾2.5倍
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青雲（5386）
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9.97
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比特幣突破2萬美元大關，創歷史新高，概念股齊揚
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映泰（2399）
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9.97
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挖礦概念股再起，股價17日跳空上漲，睽違兩周再度突破月線
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偉詮電（2436）
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9.93
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快充商機起飛，自結11月EPS 0.68元，單月賺贏上半年，連兩日漲停
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保銳（8093）
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9.92
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11月營收0.61億元，月增43.3％、年增47.2％，創逾兩年來新高
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利機（3444）
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9.89
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封測、驅動晶片材料需求續強，11月0.9億元，創近五年來新高
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麗正（2302）
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9.87
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二極體產業轉強，11月營收1.39億元，為去年同期之三倍
製表：鄭郁平
12月17日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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博智（8155）
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9.9
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今年基期墊高、伺服器拉貨力道弱，估明年上半年相對不樂觀
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譜瑞-KY（4966）
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9.64
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股價早盤欲再戰7月1,275元前高失利，遭遇賣壓，一路打至跌停
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笙泉（3122）
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9.09
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近一個月來股價大漲近五成，17日開高走低，尾盤下殺破5日線
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智邦（2345）
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5.74
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股價12月以來已大漲近三成，股價連五紅後，回測5日均線
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華榮（1608）
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5.73
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電器電纜全數下挫綠油油，股價16日創32個月來新高後，拉回整理
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全友（2305）
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5.38
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低價銅板股股價連續強漲三日後拉回，未破前日長紅K棒低點
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南緯（1467）
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5.2
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16日開高走低，出現爆量長黑，股價17日再下挫，失守5日均線
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星通（3025）
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4.93
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上周股價創逾18年來新高後，股價高檔拉回，5日線出現下彎
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虹冠電（3257）
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4.6
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MOSFET、Power IC漲價題材稍降溫，終結股價連三紅，回測5日線有守
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陸海（5603）
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4.42
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股價終結連三紅，17日回補前日跳空缺口，回測均線有撐
製表：鄭郁平
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