12月17日一分鐘強弱勢股

12月17日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

合勤控（3704）

10

網路設備、光纖需求持續轉強，11月營收20.14億元，雙率雙增

金麗科（3228）

10

11營收年月雙增，網通新晶片量產出貨，挹注第四季成長動能

亞信（3169）

9.99

聯發科擬認購其20％股權，強化寬頻通訊產品線布局

天鈺（4961）

9.98

驅動IC發動，營收連五月創歷史新高，股價近三個月翻逾2.5倍

青雲（5386）

9.97

比特幣突破2萬美元大關，創歷史新高，概念股齊揚

映泰（2399）

9.97

挖礦概念股再起，股價17日跳空上漲，睽違兩周再度突破月線

偉詮電（2436）

9.93

快充商機起飛，自結11月EPS 0.68元，單月賺贏上半年，連兩日漲停

保銳（8093）

9.92

11月營收0.61億元，月增43.3％、年增47.2％，創逾兩年來新高

利機（3444）

9.89

封測、驅動晶片材料需求續強，11月0.9億元，創近五年來新高

麗正（2302）

9.87

二極體產業轉強，11月營收1.39億元，為去年同期之三倍

製表：鄭郁平

12月17日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

博智（8155）

9.9

今年基期墊高、伺服器拉貨力道弱，估明年上半年相對不樂觀

譜瑞-KY（4966）

9.64

股價早盤欲再戰7月1,275元前高失利，遭遇賣壓，一路打至跌停

笙泉（3122）

9.09

近一個月來股價大漲近五成，17日開高走低，尾盤下殺破5日線

智邦（2345）

5.74

股價12月以來已大漲近三成，股價連五紅後，回測5日均線

華榮（1608）

5.73

電器電纜全數下挫綠油油，股價16日創32個月來新高後，拉回整理

全友（2305）

5.38

低價銅板股股價連續強漲三日後拉回，未破前日長紅K棒低點

南緯（1467）

5.2

16日開高走低，出現爆量長黑，股價17日再下挫，失守5日均線

星通（3025）

4.93

上周股價創逾18年來新高後，股價高檔拉回，5日線出現下彎

虹冠電（3257）

4.6

MOSFET、Power IC漲價題材稍降溫，終結股價連三紅，回測5日線有守

陸海（5603）

4.42

股價終結連三紅，17日回補前日跳空缺口，回測均線有撐

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平