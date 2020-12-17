台積除息GG 聯電撐盤 台股拉回14,258

台積電除息交易先盛後衰，影響短多追價意願，加上市場在高檔的雜音漸多，部分人士認股市需防泡沫化，業內評估不排除有關單企圖降溫台股，使盤勢開高震盪盤軟，加權指數失守14,300點關卡。

集中交易市場加權股價指數終場收跌45.53點，報14,258.93點，單日跌幅0.32%，成交2,277.09億元。

不過，聯電、聯發科、日月光投控、群聯、創意與聯詠等半導體族群持穩走高，且面板股友達、群創與彩晶等震盪趨堅，臉色紅潤，加上被動元件、矽晶圓、MOSFET與二極體等電子群，逢低接手買盤仍活絡，而傳產的航運、食品營建與百貨等股也偶有佳作，顯示題材股票仍具吸「金」誘因。

唯重量級集團股短線表現疲軟者，除台積電除息虎頭能尾外，包括鴻海、股王大立光、國泰金、富邦金、台塑四寶、中信金、南亞科、華航、廣達、台達電、台泥、亞泥、遠東新、長榮、和碩、第一金及元大金等也臉色不佳，係盤勢高檔承壓主因。

櫃買市場方面，短線紡纖、電機、化學與觀光等類股雖站在多方，但生技、電子、鋼鐵、營建與航運等族群拉回，使盤勢開高震盪走低，終場指數又失守180點關卡，報179.74點，跌幅0.31%，成交557.41億元。

業內人士指出，目前市場仍對美國紓困金援法案，能在耶誕節前過關有所期待，使美股在內的全球股市殺低意願未如想像中嚴重；不過輝瑞疫苗在北美陸續施打後，已傳出有人嚴重過敏，使新冠疫情能否在接種疫苗後予快速被掌控，仍普被存疑，係投資人短線追高意願，仍相對薄弱遠因。

台股方面，受惠明年總體GDP向上修正，或上看4.5%至5%佳績，且全球製造業PMI仍呈穩步復甦趨勢，顯示就基本面觀察，台股在高檔有實質基本面作後盾。

另外，資金面也有利盤勢穩步趨堅，短線市場雖傳來部分雜音，但一般咸認政策面不致偏空，包括2021上半年漲價概念、5G、半導體、高速運算、電動車等相關供應鏈，值持續追蹤。