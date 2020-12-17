台股收跌45.53點 續呈高檔震盪格局

台股加權指數今天開高走低，盤中由紅翻黑，終場下跌45.53點，收14,528.93點。分析師指出，台股已經接近前高，短線估呈高檔震盪，需要新一波動能，才有機會向上攻高。

台股昨天大漲235點，加權指數今天未延續強勢表現，呈現開高走低，盤中由紅翻黑，低點至14,213.49點、下跌超過90點。終場跌勢收斂，收跌45.53點、0.32% ，至14,528.93點，成交值新台幣2,277.09億元。

台積電配發第2季現金股利每股2.5元今天除息，開盤跳空漲5元，完成填息，台積電終場下跌2元，收在508元。

聯電董事會通過286.56億元資本預算執行案，將擴充南科廠12吋產能，股價尾盤拉高，終場收漲1.15元，收46.05元。

股王大立光下跌10元至3,315元；鴻海股價下跌0.45%，至87.8元。

由於比特幣突破2萬美元關卡，創史上新高，帶動比特幣概念股走強，映泰、青雲、撼訊、麗臺等個股均收在漲停價。

面板雙虎備受買盤青睞，群創交易量位居排行第一，超過27萬張，終場收漲0.25元，收14.2元。友達上漲0.25元，收15元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，由於台股量能不足，且股價位階已經來到前高，短線看來維持高檔震盪，需要新一波動能，才有機會向上攻高。

他指出，依目前走勢來看，短線不會迅速拉回，應維持高檔震盪格局，不過投資人應居高思危，不要盲目追高。

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