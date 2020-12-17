鄉林飆漲停！領軍營建股逆勢上漲

商用不動產和土地市場，在2020年開出了大紅盤，全年可望衝出4,000億元的成交大量，17日一早台北市府地政局也公布明年公告土地現值調幅，地價再度上漲，房價吃下定心丸，也帶旺17日營建股，逆勢價量齊揚，其中鄉林（5531）飆漲停！領軍營建股逆勢上漲0.49~0.5％，資金行情持續。

營建股近日看似擺脫政策打房的陰影，陸續築底反彈，部份有題裁個股，再開紅盤。鄉林今天領軍大漲，開盤不久即攻上漲停，高雄有大單敲進，並強鎖18.95元，漲幅達9.86％，測試前高。

至於先前傳出該公司在四川成都建案遭法拍，不過在公告說明該事件純屬包商之間的工程糾紛，本案工程按既定進度進行中，公司在成都投資案與台灣的營運並無影響後，近期法人已轉賣為賣。

另外，夆典（3052）一度在中午亮燈漲停，達13.60元。鼎固-KY（2923）漲幅也在7.6％以上，暫收30.10元。

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