電金扯後腿 5日線告急

台積電（2330）今天除息，開盤順利填息，也帶動台股開高，但盤中漲幅收斂，加上大立光（3008）、鴻海（2317）及金融股普遍在盤下震盪，指數回測5日及10日均線支撐，大盤盤中跌幅約在0.5％，預估成交金額約2,200億元。

分析師指出，昨天台指期順勢拉高結算，帶動台股重回14,300點，今天雖然台積電除息影響指數，但迅速填息仍支撐台股開盤向上，預估量能降至2,200億元，在本周以來呈現量縮情況，但壓回仍見買盤，預期短期在5日及10日均線附近震盪。由於12/18的美股四巫日，仍必須留意這兩天的波動。

台股站回所有均線之上，短線目前仍處於橫盤整理態勢，中長線維持多頭架構。目前市場對第4季經濟前景樂觀氣氛加強，全球資金面寬鬆，資本市場多方掌控正向發展。不過，下周逐漸進入年底，外資休假，成交量將再進一步萎縮，留意集團股及投信的作帳行情。

（時報資訊 莊丙農）

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